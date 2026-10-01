Menpora Erick Sambut Atlet Peraih Medali Emas Asian Games 2026, Sampaikan Pesan Presiden

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, menyambut kepulangan para atlet peraih medali emas Asian Games 2026 di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (30/9) malam WIB. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia.

Menpora Erick mengalungkan bunga kepada para atlet dan ofisial yang baru tiba di Tanah Air, termasuk peraih medali dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, dan esports. Setelah itu, Menpora mengumpulkan para atlet untuk menyampaikan pesan serta apresiasi dari Presiden Prabowo.

“Tadi sudah saya sampaikan kepada semua atlet, salam dari Bapak Presiden langsung. Bapak Presiden terharu, bangga anak muda Indonesia bisa mengibarkan bendera Merah Putih tentunya di Jepang saat ini,” ucap Menpora Erick dalam keterangannya, dikutip Kamis (1/10).

“Terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya dari negara, dan rakyat Indonesia kepada kalian, pahlawan Indonesia yang sesungguhnya,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menpora Erick juga berpesan kepada para atlet agar mengelola bonus yang akan mereka terima dengan baik. Bonus bagi peraih medali emas Asian Games 2026 mencapai Rp3 miliar, dengan besar yang disesuaikan berdasarkan kategori atlet peorangan, ganda, maupun beregu.

Menpora Erick juga meminta para atlet yang telah menyelesaikan perjuangannya di Asian Games 2026 untuk segera mengalihkan fokus ke ajang berikutnya. Olimpiade 2028 Los Angeles menjadi target utama, sedangkan SEA Games 2027 di Kuala Lumpur akan menjadi sasaran antara bagi para atlet Indonesia.

“Kami dari Kemenpora sudah mulai menyiapkan anggaran untuk training camp, baik untuk Olimpiade maupun SEA Games. Jadi saya harapkan para atlet berjuang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa berjaya di Olimpiade dan sasaran antara SEA Games,” tuturnya.

Dalam rombongan yang tiba di Indonesia tersebut terdapat sejumlah atlet peraih medali emas Asian Games 2026. Mereka di antaranya pasangan ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, anggota tim bulu tangkis putra Indonesia, serta atlet angkat besi, Rahmat Erwin Abdullah.

Tim Indonesia saat ini telah berhasil mengemas lima keping medali emas, melampaui target yang ditetapkan Kemenpora. Torehan medali emas teranyar disumbang oleh atlet panahan, Nurisa Dian Ashrifah, pada nomor compound individu putri.