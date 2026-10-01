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Andika Rachmansyah
Kamis, 1 Oktober 2026 | 17.33 WIB

Nurisa Dian Sumbang Emas Kelima, Tim Indonesia Lampaui Target Asian Games 2026!

Atlet panahan putri, Nurisa Dian Ashrifah, sukses menyumbang medali emas kelima untuk tim Merah Putih di Asian Games 2026. (Dok. Instagram/@kemenpora) - Image

Atlet panahan putri, Nurisa Dian Ashrifah, sukses menyumbang medali emas kelima untuk tim Merah Putih di Asian Games 2026. (Dok. Instagram/@kemenpora)

JawaPos.com - Atlet panahan putri, Nurisa Dian Ashrifah, sukses menyumbang medali emas kelima untuk tim Merah Putih di Asian Games 2026. Kesuksesan tersebut sekaligus membuat Indonesia melampaui target yang telah ditetapkan. 

Nurisa menyabet medali emas setelah memenangkan partai final nomor compound women’s individual pada Kamis (1/10/2026). Di laga puncak, ia membungkam atlet Filipina, Amaya Amparo Cojuangco, dengan skor tipis 139-137. 

Atlet berusia 20 tahun tersebut bisa dibilang meraih kemenangan dengan dramatis karena pertandingan berjalan sengit dari awal sampai akhir. Hingga akhirnya, Nurisa berhasil memastikan kemenangan di gim kelima lewat dua anak panah terakhir yang ia lepaskan. 

Dua anak panah tersebut mendapat nilai 10 dan membuat Nurisa mencatatkan poin 29 di gim terakhir. Sementara Amaya haya mengemas 27 poin pada gim penentuan tersebut. Alhasil, atlet Indonesia tersebut keluar sebagai pemenang dengan skor 139-137 sekaligus merebut medali emas. 

Tambahan medali emas Nurisa sekaligus membuat Tim Indonesia melampaui target yang diberikan pemerintah melalui Kemenpora, yakni empat emas. Kini, Kontingen Merah Putih telah berhasil mengantongi lima keping emas Asian Games 2026

Sebelumnya, hingga Rabu (30/9) kemarin, Tim Indonesia sudah mencapai target empat emas. Dua keping dari bulu tangkis melalui nomor beregu putra dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, satu dari angkat besi lewat Rahmat Erwin Abdullah, dan satu keping lainnya dari panjat tebing via Desak Made Rita Kusuma Dewi

Tambahan emas dari Nurisa membuat Tim Indonesia kini total mengoleksi 32 medali dengan rincian lima emas, tujuh perak, dan 20 perunggu. Torehan tersebut membuat Kontingen Merah Putih menduduki peringkat ke-13 pada klasemen medali sementara Asian Games 2026

Pundi-pundi medali emas Tim Indonesia masih berpotensi terus bertambah. Pasalnya, masih ada beberapa cabor yang akan menjalani laga puncak seperti panjat tebing dan Esports. 

Editor: Hendra
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