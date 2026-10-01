Indonesia Butuh Banyak Gol Lawan Bangladesh, Herdman Pertimbangkan Egy dan Rayhan Hannan

Egy dan Hannan merupakan gelandang serang yang memiliki kemampuan untuk memberikan warna berbeda dalam permainan Timnas Indonesia. Namun, keduanya masih minim menit bermain di FIFA ASEAN Cup, bahkan Egy belum tampil sekalipun dalam dua laga sebelumnya.
Kehadrian Egy dan Hannan bisa menjadi opsi bagi Herdman untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia saat menghadapi Bangladesh. Kecepatan serta kemampuan membuka ruang yang dimiliki keduanya dinilai dapat menjadi opsi bagus untuk menjebol pertahanan tim lawan.
Herdman pun tidak menutup kemungkinan memberikan kesempatan bermain kepada Egy dan Hannan. Menurutnya, kedua pemain tersebut dapat diturunkan ketika Timnas Indonesia membutuhkan solusi untuk memecah kebuntuan.
“Ketika pertandingan berjalan ketat dan lawan bertahan sangat dalam, Anda membutuhkan pemain seperti Egy yang bisa membuka ruang. Ini bukan hanya soal gol, tapi juga assist yang menjadi keunggulan pemain seperti Egy dan Rayhan,” kata Herdman, dikutip Kamis (1/10/2026).
Juru taktik asal Inggris tersebut membuka peluang kepada seluruh pemainnya untuk mendapatkan menit bermain di pertandingan tersebut. Akan tetapi, keputusan akhir tetap mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kebutuhan tim.
“Segala kemungkinan bisa terjadi. Ketika melihat hak prerogatif pelatih, kami juga mempertimbangkan analisis data, jumlah gol pemain per musim, posisi bermain, hingga kontribusi gol mereka dalam periode 12 bulan,” ujarnya.
“Rekam jejak karier mereka berbicara sendiri. Jika Anda melihat berapa gol yang dicetak Luke Vickery atau Joey Pelupessy, Anda mulai bertanya siapa para pencetak gol di tim ini,” lanjut Herdman.
Lebih lanjut, Herdman juga menyebut bahwa Timnas Indonesia memiliki banyak pemain berkualitas yang bisa mencetak gol. Tidak hanya seorang striker saja, melainkan pemain bertahan seperti Kevin Diks juga bisa memecah kebuntuan.
“Lalu lihat juga tingkat kompetisi tempat mereka bermain. Kevin Diks misalnya, sudah mencetak 6 gol. Jadi kalau menggali fakta lebih dalam, hasilnya sangat memperlihatkan kapasitas mereka. Pemain-pemain tersebut sangat kreatif dan menyenangkan untuk ditonton,” terang Herdman.
Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026) pukul 19.30 WIB. Pertandingan tersebut menjadi laga hidup-mati bagi skuad Garuda karena menentukan lolos ke final.
Timnas Indonesia saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A dengan koleksi empat poin, sama seperti Malaysia. Skuad Garuda kalah produktivitas gol dari Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- sehingga membuat jalan menuju final menjadi lebih terjal.
Dalam situasi tersebut, Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan. Namun, kemenangan saja belum cukup karena Skuad Garuda harus menang dengan skor meyakinkan agar bisa mengungguli Malaysia dalam selisih gol.
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Jawa Pos
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