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Risma Azzah Fatin
Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.27 WIB

George Russell dan Max Verstappen Bongkar Kelemahan Ferrari Usai Duel Sengit di F1 Azerbaijan 2026

George Russell (Crash) - Image

George Russell (Crash)

JawaPos.com – George Russell dan Max Verstappen menyoroti performa Ferrari yang dinilai kurang kompetitif pada Grand Prix Azerbaijan.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (30/9), Russell, pembalap Mercedes, berhasil meraih kemenangan setelah menahan Verstappen dari Red Bull dengan keunggulan hanya 0,196 detik dalam balapan di Baku.

Dalam ruang pendinginan setelah balapan, keduanya sepakat bahwa Ferrari mengalami kesulitan, terutama dalam hal kecepatan di lintasan lurus.

Russell menyebut kecepatan Ferrari tidak terlihat bagus, yang kemudian ditanggapi Verstappen dengan mengatakan bahwa mobil Ferrari lambat di lintasan lurus.

Performa tersebut terlihat dari hasil Charles Leclerc yang finis di posisi keempat dan Lewis Hamilton di posisi keenam, meskipun Leclerc memulai balapan dari posisi kedua.

Leclerc bahkan kehilangan posisi dari Oscar Piastri pada awal balapan dan kemudian disalip oleh kedua pembalap Red Bull ketika Ferrari kesulitan mempertahankan kecepatannya.

Di sisi lain, Russell dan Verstappen tampil lebih kompetitif sepanjang balapan hingga mampu unggul jauh dari pembalap lain pada stint terakhir.

Russell menilai dirinya dan Verstappen kemungkinan menjadi dua pembalap tercepat di lintasan, dengan keduanya mampu mencatat waktu hampir satu detik lebih cepat per putaran dibandingkan peserta lainnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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