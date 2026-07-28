Malaysia Dipastikan Masuk Kalender Formula 1 2026 sebagai Tuan Rumah Grand Prix Bahrain

Malaysia resmi masuk kalender Formula 1 sebagai tuan rumah grand Prix Bahrain 2026 (Formula 1)
JawaPos.com – Formula 1 dan Federasi Otomotif Internasional (FIA) secara resmi mengonfirmasi bahwa Malaysia akan menjadi tuan rumah Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix pada musim 2026.
Dilansir dari laman resmi Formula 1 pada Selasa (28/7), Balapan tersebut dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober 2026 dan akan menempati slot di antara Grand Prix Azerbaijan serta Grand Prix Singapura.
Penyelenggaraan balapan ini masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan resmi dari Dewan Olahraga Motor Dunia.
Kesepakatan tersebut dicapai melalui kerja sama antara Formula 1, FIA, Pemerintah Bahrain, dan Pemerintah Malaysia. Melalui kerja sama ini, Formula 1 memastikan Grand Prix Bahrain tetap dapat diselenggarakan tanpa mengubah susunan kalender balapan lainnya pada musim 2026.
Ajang tersebut nantinya akan digelar dengan nama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia.
Sirkuit Internasional Sepang kembali dipercaya menjadi tuan rumah Formula 1 setelah sebelumnya dikenal sebagai salah satu lintasan ikonik sejak pertama kali masuk kalender kejuaraan dunia pada 1999.
Sepang memiliki reputasi sebagai sirkuit yang menantang dengan karakter lintasan teknis, cuaca yang sulit diprediksi, serta dukungan antusias para penggemar. Informasi mengenai penjualan tiket untuk balapan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.
Presiden dan CEO Formula 1, Stefano Domenicali, menyambut baik keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai bukti kemampuan Formula 1 dalam beradaptasi menghadapi berbagai tantangan.
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