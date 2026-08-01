Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.26 WIB

Formula 1 dan MotoGP Berpotensi Bersatu pada Grand Prix Amerika Serikat melalui Acara Demonstrasi

Ajang balap MotoGP (Crash) - Image

Ajang balap MotoGP (Crash)

JawaPos.com - Formula 1 dan MotoGP berpotensi tampil dalam satu akhir pekan balapan melalui sebuah acara demonstrasi pada Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of the Americas.

Dilansir dari laman Crash pada Sabtu (1/8), Rencana tersebut tengah disusun oleh Liberty Media sebagai pemilik kedua ajang balap tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi awal kolaborasi untuk memperkenalkan MotoGP kepada lebih banyak penggemar Formula 1.

Liberty Media mengakuisisi MotoGP pada 2024 dengan nilai mencapai EUR 4,2 miliar atau sekitar Rp79,8 triliun.

Sejak akuisisi tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan nilai komersial dan popularitas MotoGP, terutama di pasar Amerika Serikat. Salah satu gagasan yang muncul adalah menggelar demonstrasi motor MotoGP pada akhir pekan Grand Prix Formula 1.

Meski demikian, rencana tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan logistik. Jadwal Grand Prix Amerika Serikat Formula 1 berbenturan dengan Grand Prix Australia MotoGP sehingga pembalap yang sedang aktif diperkirakan tidak akan ikut ambil bagian.

Selain itu, pembahasan mengenai biaya pengiriman, peserta, dan pabrikan yang terlibat masih terus berlangsung.

Apabila terlaksana, acara demonstrasi itu dinilai menjadi peluang besar untuk memperluas daya tarik MotoGP di Amerika Serikat. Circuit of the Americas dikenal sebagai salah satu seri Formula 1 dengan jumlah penonton terbanyak dalam satu musim.

Liberty Media berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat popularitas kedua kejuaraan sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas pada masa mendatang.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
F1: Max Verstappen Liburan Bareng Toto Wolff di Sardinia, Rumor ke Mercedes Muncul Lagi - Image
Sports

F1: Max Verstappen Liburan Bareng Toto Wolff di Sardinia, Rumor ke Mercedes Muncul Lagi

Minggu, 2 Agustus 2026 | 00.48 WIB

F1 Amerika Bakal Hadirkan MotoGP di COTA, Liberty Media Siapkan Demonstration Lap - Image
Sports

F1 Amerika Bakal Hadirkan MotoGP di COTA, Liberty Media Siapkan Demonstration Lap

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.52 WIB

Mercedes Tak Panik meski Dominasi di Formula 1 2026 Mulai Diganggu McLaren - Image
Sports

Mercedes Tak Panik meski Dominasi di Formula 1 2026 Mulai Diganggu McLaren

Kamis, 30 Juli 2026 | 23.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore