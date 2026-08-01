Formula 1 dan MotoGP Berpotensi Bersatu pada Grand Prix Amerika Serikat melalui Acara Demonstrasi

Ajang balap MotoGP (Crash)
JawaPos.com - Formula 1 dan MotoGP berpotensi tampil dalam satu akhir pekan balapan melalui sebuah acara demonstrasi pada Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of the Americas.
Dilansir dari laman Crash pada Sabtu (1/8), Rencana tersebut tengah disusun oleh Liberty Media sebagai pemilik kedua ajang balap tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi awal kolaborasi untuk memperkenalkan MotoGP kepada lebih banyak penggemar Formula 1.
Liberty Media mengakuisisi MotoGP pada 2024 dengan nilai mencapai EUR 4,2 miliar atau sekitar Rp79,8 triliun.
Sejak akuisisi tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan nilai komersial dan popularitas MotoGP, terutama di pasar Amerika Serikat. Salah satu gagasan yang muncul adalah menggelar demonstrasi motor MotoGP pada akhir pekan Grand Prix Formula 1.
Meski demikian, rencana tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan logistik. Jadwal Grand Prix Amerika Serikat Formula 1 berbenturan dengan Grand Prix Australia MotoGP sehingga pembalap yang sedang aktif diperkirakan tidak akan ikut ambil bagian.
Selain itu, pembahasan mengenai biaya pengiriman, peserta, dan pabrikan yang terlibat masih terus berlangsung.
Apabila terlaksana, acara demonstrasi itu dinilai menjadi peluang besar untuk memperluas daya tarik MotoGP di Amerika Serikat. Circuit of the Americas dikenal sebagai salah satu seri Formula 1 dengan jumlah penonton terbanyak dalam satu musim.
Liberty Media berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat popularitas kedua kejuaraan sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas pada masa mendatang.
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