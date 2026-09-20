Teknologi Bekerja Menjaga Keselamatan Saat Pembalap Beraksi di Sirkuit

Salah satu even balap di sirkuit Mandalika. (Istimewa)
JawaPos.com - Deru mesin, kecepatan, dan persaingan pembalap menjadi tontonan utama di Sirkuit Mandalika. Namun, jauh dari sorotan kamera, ada pekerjaan yang tak kalah menentukan: memastikan kendaraan, peralatan, lintasan, hingga area kerja selalu siap dan aman digunakan.
Bagi pengelola Pertamina Mandalika International Circuit, kesiapan bukan pekerjaan yang hanya dilakukan menjelang balapan.
Sepanjang 2025, sirkuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, digunakan untuk berbagai kegiatan selama 270 hari.
Dengan lintasan sepanjang 4,3 kilometer dan 17 tikungan, Mandalika menjadi tuan rumah berbagai ajang motorsport internasional, termasuk MotoGP dan Asia Road Racing Championship (ARRC), serta kegiatan motorsport nasional.
Aktivitas yang padat membuat pemeliharaan harus berjalan sepanjang waktu.
“Sebagai pengelola sirkuit, kesiapan tidak hanya dibutuhkan ketika event berlangsung, tetapi juga dalam proses persiapan dan pemeliharaan sehari-hari,” ujar Direktur Operasional Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Donny Mahardjono.
Di dunia motorsport, detail kecil dapat berkaitan dengan keselamatan. Karena itu, standar yang ditetapkan Federasi Internasional Sepeda Motor (FIM) harus dijaga secara konsisten.
Pemeriksaan mencakup kondisi lintasan, run-off area, perangkat keselamatan, hingga kendaraan operasional. Teknisi juga membutuhkan peralatan yang mampu menunjang pekerjaan secara presisi dan aman.
Untuk perawatan dan perbaikan kendaraan, misalnya, digunakan berbagai peralatan seperti cordless tools, impact wrench, dan grinder.
Sementara pemeriksaan komponen yang tidak mudah terlihat dapat dibantu dengan thermal camera dan inspection camera.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022