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Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 21 September 2026 | 04.27 WIB

Teknologi Bekerja Menjaga Keselamatan Saat Pembalap Beraksi di Sirkuit

Salah satu even balap di sirkuit Mandalika. (Istimewa) - Image

Salah satu even balap di sirkuit Mandalika. (Istimewa)

JawaPos.com - Deru mesin, kecepatan, dan persaingan pembalap menjadi tontonan utama di Sirkuit Mandalika. Namun, jauh dari sorotan kamera, ada pekerjaan yang tak kalah menentukan: memastikan kendaraan, peralatan, lintasan, hingga area kerja selalu siap dan aman digunakan.

Bagi pengelola Pertamina Mandalika International Circuit, kesiapan bukan pekerjaan yang hanya dilakukan menjelang balapan.

Sepanjang 2025, sirkuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, digunakan untuk berbagai kegiatan selama 270 hari.

Dengan lintasan sepanjang 4,3 kilometer dan 17 tikungan, Mandalika menjadi tuan rumah berbagai ajang motorsport internasional, termasuk MotoGP dan Asia Road Racing Championship (ARRC), serta kegiatan motorsport nasional.

Aktivitas yang padat membuat pemeliharaan harus berjalan sepanjang waktu.

“Sebagai pengelola sirkuit, kesiapan tidak hanya dibutuhkan ketika event berlangsung, tetapi juga dalam proses persiapan dan pemeliharaan sehari-hari,” ujar Direktur Operasional Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Donny Mahardjono.

Detail Kecil, Dampak Besar

Di dunia motorsport, detail kecil dapat berkaitan dengan keselamatan. Karena itu, standar yang ditetapkan Federasi Internasional Sepeda Motor (FIM) harus dijaga secara konsisten.

Pemeriksaan mencakup kondisi lintasan, run-off area, perangkat keselamatan, hingga kendaraan operasional. Teknisi juga membutuhkan peralatan yang mampu menunjang pekerjaan secara presisi dan aman.

Untuk perawatan dan perbaikan kendaraan, misalnya, digunakan berbagai peralatan seperti cordless tools, impact wrench, dan grinder.

Sementara pemeriksaan komponen yang tidak mudah terlihat dapat dibantu dengan thermal camera dan inspection camera.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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