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Risma Azzah Fatin
Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.16 WIB

Fabio Quartararo Harus Tinggalkan Monster Energy Demi Kepindahannya ke Honda pada MotoGP 2027

Fabio Quartararo (Crash) - Image

Fabio Quartararo (Crash)

JawaPos.com – Fabio Quartararo dilaporkan akan mengakhiri kerja samanya dengan Monster Energy setelah memutuskan bergabung dengan Honda pada MotoGP 2027.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (30/9), Pembalap asal Prancis tersebut telah menjadi bagian dari Monster Energy sejak naik ke kelas MotoGP pada 2019 bersama Petronas SRT Yamaha dan melanjutkan kemitraan itu ketika bergabung dengan tim pabrikan Yamaha pada 2021.

Bersama Monster Energy, Quartararo meraih seluruh 11 kemenangan MotoGP dan gelar juara dunia 2021.

Kepindahan Quartararo ke Honda membuatnya harus meninggalkan Monster Energy karena Honda dikabarkan akan kembali menjalin kerja sama dengan Red Bull sebagai sponsor utama pada 2027.

Menurut laporan, Quartararo berpotensi mulai menggunakan dukungan Red Bull pada tes Valencia pascamusim yang dijadwalkan berlangsung 1 Desember.

Jika terealisasi, musim 2027 akan menjadi kali pertama Quartararo menjalani kompetisi MotoGP tanpa dukungan Monster Energy sejak debutnya di kelas premier.

Perubahan sponsor tersebut juga berkaitan dengan perubahan susunan kemitraan sponsor di MotoGP menjelang musim 2027.

Editor: Novia Tri Astuti
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