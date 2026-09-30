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Risma Azzah Fatin
Rabu, 30 September 2026 | 16.40 WIB

Novak Djokovic Terpilih dari 12 Pemain yang Ikut Berdialog dengan Panitia Grand Slam

Novak Djokovic (Flashscore) - Image

Novak Djokovic (Flashscore)

JawaPos.com – Novak Djokovic menjadi salah satu dari 12 pemain yang diusulkan masuk dalam dewan penasihat pemain untuk berdialog dengan panitia empat turnamen Grand Slam.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (29/9), Daftar tersebut terdiri atas enam petenis putra dan enam petenis putri, dengan Djokovic dan petenis putri peringkat pertama dunia, Elena Rybakina, berada di antara nama-nama yang diusulkan.

Pembentukan dewan ini dilakukan setelah muncul tuntutan dari para pemain terkait peningkatan pembagian pendapatan turnamen, dana pensiun, serta kesejahteraan pemain.

Selain Djokovic dan Rybakina, kelompok putri diisi Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Elina Svitolina, Iva Jovic, dan Maria Sakkari.

Sementara itu, sektor putra mencakup Alexander Zverev, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti, dan Arthur Rinderknech yang akan bergabung dengan Djokovic dalam badan tersebut.

Keempat turnamen Grand Slam, yaitu Australian Open, French Open, Wimbledon, dan US Open, sebelumnya menyatakan bahwa dewan tersebut akan menjadi wadah dialog mengenai berbagai persoalan olahraga yang berkaitan dengan turnamen.

Dewan pemain tersebut juga diharapkan menjadi kerangka dialog rutin antara pemain dan panitia Grand Slam mengenai kesejahteraan serta remunerasi, termasuk hadiah uang.

Para pemain sebelumnya mengusulkan agar mereka menerima 22 persen pendapatan turnamen Grand Slam, meningkat dari sekitar 15 persen pada awal tahun ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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