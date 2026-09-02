Novak Djokovic Tersingkir Lebih Awal di US Open 2026 Usai Kekalahan Menyakitkan Melawan Mariano Navo

Novak Djokovic (The Guardian)
JawaPos.com – Novak Djokovic tersingkir pada babak pertama US Open setelah kalah dari petenis Argentina, Mariano Navone, dengan skor 7-6 (7-5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dalam pertandingan selama empat jam 36 menit di Arthur Ashe Stadium.
Dilansir dari laman The Guardian pada Selasa (1/9), Petenis Serbia berusia 39 tahun itu mengalami masalah fisik serius sepanjang pertandingan, termasuk muntah berulang kali, mual, kehilangan tenaga, serta kram pada sejumlah bagian tubuh.
Kekalahan tersebut menjadi salah satu hasil terburuk dalam karier Djokovic karena untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun ia tersingkir pada babak pertama turnamen Grand Slam.
Djokovic sebenarnya sempat unggul dua set berbanding satu dan memiliki peluang untuk mengendalikan pertandingan, tetapi kondisi fisiknya semakin memburuk memasuki set keempat.
Djokovic tampak kesulitan menghadapi kondisi kelembapan, bahkan harus mendapat penanganan medis dan menggunakan kain es untuk membantu mendinginkan tubuhnya di tengah pertandingan.
Djokovic mengakui masalah kesehatan tersebut telah berulang dalam sejumlah pertandingan musim ini dan menyebabkan tubuhnya melemah hingga mengalami kram serta rasa sakit pada punggung dan bahu.
Di sisi lain, Navone tampil penuh determinasi dengan mengejar setiap bola dan memaksa Djokovic terlibat dalam reli panjang yang semakin menguras tenaga lawannya.
Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Navone yang sejak kecil dikenal sebagai pengagum Djokovic dan kini berhasil menumbangkan idolanya dalam pertandingan Grand Slam.
Djokovic juga meninggalkan lapangan dengan penuh emosi setelah mencatat kekalahan babak pertama Grand Slam ketiganya sepanjang karier dan yang pertama sejak Australian Open 2006.
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Jawa Pos
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