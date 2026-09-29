Asian Games 2026: Pajar dan Jasmine Melaju ke Semifinal Shortboard Surfing

JawaPos.com - Peselancar Indonesia I Made Pajar Ariyana dan Jasmine Studer melaju ke babak semifinal cabang olahraga surfing nomor shortboard putra dan putri Asian Games 2026 setelah memenangi pertandingan perempat final dalam kondisi ombak yang berubah-ubah.

Sementara, dua atlet lainnya dari Indonesia Kya Jo Huer dan Bronson Meydi gagal melaju ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanoa Igarashi.

"Ombaknya sekarang kondisinya agak susah sedikit soalnya harusnya kencang, dan ombaknya besar, jadi double up," kata Kya ditemui seusai perlombaan di Tahara, Aichi, Jepang, Selasa.

Kya Jo mengumpulkan 6,97 poin, sedangkan Nonaka mencatat 8,10 poin. Sementara, Bronson mencatat total 11,33 poin, sementara Igarashi membukukan nilai 14,00 poin.

Kondisi tersebut membuat para peselancar harus menyesuaikan strategi dengan perubahan ombak selama pertandingan.

Kya mengatakan hujan yang turun tidak menjadi kendala bagi para peselancar. Menurut dia, perubahan kondisi ombak justru menjadi tantangan yang lebih besar dalam pertandingan.

"Hujan tidak menjadi kendala, ombaknya sudah berubah sekali dibanding tadi pas Jasmine main lebih bagus tadi, tapi ya it's all kind of 50 percent luck, 50 percent skill," ujar Kya.

Ia berharap Pajar dan Jasmine mampu mempertahankan penampilan mereka hingga babak final.