3 vs 3 di Campus League The Nationals Badminton, Lebih Seru dan Dinamis, Menarik Ditonton

JawaPos.com - Badminton Campus League 2026 menghadirkan pengalaman berbeda bagi para student athlete melalui Badminton 3 vs 3, yang menawarkan permainan lebih cepat, dinamis, dan kekompakan tim.

Format ini menjadi bagian dari Campus League The Nationals Badminton 2026 pada 21–25 September 2026 di GOR Bandung, Jawa Barat.

Berbeda dari pertandingan bulu tangkis pada umumnya, setiap tim dalam 3 vs 3 terdiri atas tiga pemain, dua putra dan satu putri.

Baca Juga: PB ORADO Pecahkan Rekor Muri dan Sukses Gelar Piala Panglima TNI

Dengan lebih banyak pemain dalam satu tim, pertandingan memerlukan komunikasi, koordinasi, serta strategi yang lebih matang.

Tempo permainan tinggi juga menjadi warna baru untuk peserta dan menghadirkan tontonan yang lebih atraktif dan seru bagi penonton.

Head Competition Campus League Dave Leopold menyatakan, kehadiran format badminton 3 vs 3 menjadi salah satu daya tarik The Badminton Campus League 2026.

”Format ini lebih seru dan dinamis serta juga membuat pertandingan lebih menarik, baik itu untuk pemain maupun penonton,” ujar Dave.

Mendukung semangat generasi muda, terutama para student-athlete di Indonesia, Expedition turut hadir memeriahkan acara sebagai Official Timekeeper of Campus League pada The Nationals Badminton 2026.