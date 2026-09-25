Bulu Tangkis Raih Emas Pertama di Asian Games 2026, Menpora Singgung Peran Presiden Prabowo

JawaPos.com - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia berhasil mempersembahkan medali emas pertama bagi Kontingen Merah Putih pada Asian Games 2026. Prestasi tersebut langsung mendapat perhatian dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat melalui sambungan video pada Kamis (24/9) malam WIB, setelah tim beregu putra Indonesia memastikan kemenangan 3-2 atas Tiongkok di laga pamungkas. Ia menyampaikan terima kasih kepada Alwi Farhan dan kawan-kawan yang telah berjuang demi Merah Putih.

“Terima kasih saudara-saudara sekalian, terima kasih jerih payah saudara-saudara. Kalian berhasil meraih medali emas pertama,” ucap Presiden Prabowo kepada tim beregu putra Indonesia.

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Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan kepada atlet serta kemajuan olahraga nasional. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi tambahan motivasi bagi atlet Indonesia yang saat ini tengah berjuang di Asian Games 2026.

“Terima kasih Bapak Presiden yang selalu mendukung kemajuan olahraga nasional, dan mendorong para atlet sebagai duta bangsa, sehingga prestasi mereka merupakan bukti kedigdayaan bangsa. Perhatian Bapak Presiden kepada para atlet kita tentu menjadi suntikan semangat yang luar biasa bagi perjuangan Merah Putih di Asian Games,” kata Menpora Erick.

Menpora Erick menilai olahraga memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar mengejar prestasi dan medali. Ia menyebut olahraga merupakan investasi strategis bagi bangsa, baik dalam pembangunan karakter, kesehatan, masyarakat, maupun penguatan perekonomian nasional.

“Olahraga adalah investasi bangsa dalam membangun karakter. Dari olahraga kita membentuk generasi yang memiliki fighting spirit, mau bekerja keras, disiplin, pantang menyerah, dan menjunjung tinggi sportivitas,” ujarnya.

“Bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat. Karena itu, investasi olahraga juga merupakan investasi kesehatan bangsa agar masyarakat kita memiliki raga yang kuat untuk terus berkarya dan membangun Indonesia,” lanjut dia.