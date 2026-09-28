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Andika Rachmansyah
Senin, 28 September 2026 | 18.41 WIB

Amri/Nita dan Leo/Daniel Tembus Final Asian Games, Indonesia Bungkam 2 Pasangan Nomor 1 Dunia

Amri/Nita dan Leo/Daniel melaju ke final bulu tangkis Asian Games 2026 setelah mengalahkan dua pasangan nomor satu dunia. (Dok. PBSI) - Image

Amri/Nita dan Leo/Daniel melaju ke final bulu tangkis Asian Games 2026 setelah mengalahkan dua pasangan nomor satu dunia. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Dua wakil Indonesia mengamankan tempat di partai final cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2026. Mereka adalah ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah dan ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Sebanyak empat wakil Indonesia dijadwalkan tampil pada semifinal di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Senin (28/9/2026). Namun, baru Amri/Nita dan Leo/Daniel yang telah memainkan pertandingan.

Amri/Nita lebih dulu memastikan tiket ke final. Anak didik Nova Widianto itu membuat kejutan dengan menundukkan pasangan nomor satu dunia asal Tiongkok, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

Amri/Nita tampil impresif sepanjang pertandingan. Pasangan Pelatnas PBSI Cipayung tersebut mengalahkan Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping dalam dua gim langsung dengan skor 21-12, 21-14.

Hasil tersebut terasa semakin istimewa bagi Amri/Nita yang menjalani kompetisi dengan tren naik-turun sepanjang 2026. Pasangan nomor 15 dunia itu mengaku sangat terharu bisa kembali mencapai final.

“(Menangis terharu) Sudah lama banget tidak masuk final dan juga ya sampai berada di titik ini tidak mudah buat kami berdua. Dengan naik turunnya, sempat awal tahun hasilnya jauh banget dari apa yang kami harapkan. Dan hari ini di Asian Games kami bisa main ke final. Rasanya bikin saya lega dan sangat-sangat bersyukur,” ucap Nita dalam keterangan resmi PBSI, Senin (28/9).

Leo/Daniel Ikuti Jejak Amri/Nita

Leo/Daniel kemudian mengikuti jejak Amri/Nita untuk memastikan tempat di partai final. Mereka juga membuat kejutan dengan mengalahkan pasangan ganda putra nomor satu dunia asal Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

Leo/Daniel tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka mampu mengendalikan permainan hingga menutup laga dalam dua gim langsung dengan skor 21-11, 21-14.

Kemenangan tersebut membuat Indonesia sudah memastikan dua wakil tampil di final bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2026.

Indonesia masih memiliki dua wakil yang dijadwalkan bertanding di semifinal, yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Alwi Farhan.

Editor: Hendra
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Sumber: PBSI
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