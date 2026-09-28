Rizki Juniansyah Absen di Asian Games 2026, CAS Tolak Banding PABSI-KOI

Rizki Juniansyah dipastikan absen di Asian Games 2026 setelah CAS menolak banding PABSI-KOI terkait penangguhan sementara oleh IWF. (Dok. Instagram @rjuniansyah_)
JawaPos.com – Indonesia dipastikan kehilangan Rizki Juniansyah di cabang olahraga angkat besi Asian Games 2026. Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menolak banding yang diajukan Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABSI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terkait penangguhan sementara sang lifter oleh Federasi Angkat Besi Internasional (IWF).
Penangguhan tersebut terkait dugaan pelanggaran kewajiban whereabouts. Yakni, keharusan atlet memberikan informasi keberadaan agar dapat menjalani tes doping di luar kompetisi. Akibat keputusan CAS, peraih emas Olimpiade Paris 2024 itu tidak dapat tampil di Nagoya, Jepang.
Dalam pernyataan bersama, PB PABSI dan KOI menjelaskan bahwa penangguhan sementara bukan merupakan putusan atas dugaan pelanggaran antidoping. Pemeriksaan terhadap pokok perkara justru baru akan dimulai.
“Penangguhan tersebut bukan merupakan temuan bahwa Rizki telah melakukan pelanggaran aturan antidoping. Proses pemeriksaan mengenai pokok perkara baru akan dimulai. Kasus ini tidak berkaitan dengan zat terlarang apa pun,” demikian pernyataan PB PABSI dan KOI kemarin.
Kedua organisasi tersebut juga menyebut Rizki tidak pernah mendapatkan hasil positif dalam tes doping sepanjang kariernya. Pemeriksaan terakhir pada Agustus 2026 juga tidak menunjukkan hasil positif.
“Rizki membantah tuduhan tersebut dan akan membela kasusnya di hadapan CAS dengan dukungan penuh dari PABSI dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Rizki, PABSI, dan KOI menghormati keputusan CAS dan proses antidoping yang sedang berjalan, serta bekerja sama sepenuhnya dalam proses tersebut,” lanjut pernyataan itu.
“Kami menyayangkan bahwa Rizki yang merupakan juara bertahan Olimpiade dan dunia tidak dapat mewakili Indonesia di Nagoya. Dan, kami menyampaikan terima kasih kepada tim, federasi, serta masyarakat Indonesia atas dukungan yang diberikan,” tulis pernyataan tersebut.
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