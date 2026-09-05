Bukan Sekadar Mabar, Turnamen Kecil Bisa Jadi Panggung Mencari Talenta Esports Indonesia

Turnamen esports berskala kecil. (Istimewa)
JawaPos.com - Turnamen esports berskala kecil bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk menemukan pemain berbakat sekaligus memperluas ekosistem olahraga elektronik di Indonesia.
Kompetisi seperti ini memberi kesempatan bagi pemain yang belum berada di level profesional untuk menguji kemampuan, membangun tim, dan menunjukkan potensi mereka di hadapan komunitas maupun pelaku industri.
Gambaran itu terlihat dalam Turnamen Esports Mobile Legends di Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Jumat (4/9).
Baca Juga:Shin Tae-yong Santai Jelang Hadapi Borneo FC, Tegaskan Persija Jakarta Bakal Habis-habisan
Kompetisi yang mempertemukan tim dari lingkungan industri teknologi, telekomunikasi, pemerintah dan media tersebut diikuti puluhan tim dan berlangsung dari babak penyisihan hingga final.
Meski skalanya tidak sebesar turnamen esports profesional, pertandingan berlangsung kompetitif.
Tim PT Telkom Infrastruktur Indonesia (Infranexia) akhirnya keluar sebagai juara setelah mengalahkan PT Amron Citinet (ACT) dengan skor 2-0 di partai final.
Baca Juga:Persija U-18 Siap Tampil di Seoul Hechi Cup 2026, Zaltan Dzaki Azizi Bidik Pengalaman Baru
Rivaldi dari tim yang sama meraih penghargaan Most Valuable Player (MVP).
Namun, nilai penting kompetisi semacam ini tidak berhenti pada siapa yang mengangkat trofi.
Esports memiliki ekosistem yang jauh lebih luas daripada sekadar pemain profesional.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi