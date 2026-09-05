Bukan Sekadar Mabar, Turnamen Kecil Bisa Jadi Panggung Mencari Talenta Esports Indonesia

JawaPos.com - Turnamen esports berskala kecil bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk menemukan pemain berbakat sekaligus memperluas ekosistem olahraga elektronik di Indonesia.

Kompetisi seperti ini memberi kesempatan bagi pemain yang belum berada di level profesional untuk menguji kemampuan, membangun tim, dan menunjukkan potensi mereka di hadapan komunitas maupun pelaku industri.

Gambaran itu terlihat dalam Turnamen Esports Mobile Legends di Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Jumat (4/9).

Kompetisi yang mempertemukan tim dari lingkungan industri teknologi, telekomunikasi, pemerintah dan media tersebut diikuti puluhan tim dan berlangsung dari babak penyisihan hingga final.

Meski skalanya tidak sebesar turnamen esports profesional, pertandingan berlangsung kompetitif.

Tim PT Telkom Infrastruktur Indonesia (Infranexia) akhirnya keluar sebagai juara setelah mengalahkan PT Amron Citinet (ACT) dengan skor 2-0 di partai final.

Rivaldi dari tim yang sama meraih penghargaan Most Valuable Player (MVP).

Namun, nilai penting kompetisi semacam ini tidak berhenti pada siapa yang mengangkat trofi.