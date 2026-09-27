Bukan Soal Uang, Ini Alasan LeBron James Pilih Philadelphia 76ers untuk Musim NBA 2026/27

Lebron James dan Savannah. (Istimewa)
JawaPos.com - LeBron James akhirnya mengungkap alasan di balik keputusannya meninggalkan Los Angeles Lakers dan bergabung dengan Philadelphia 76ers.
Dalam pengakuannya, Tyrese Maxey ternyata memiliki peran besar dalam proses kepindahan tersebut.
LeBron resmi menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama Philadelphia 76ers. Kepindahan ini sekaligus membuat sang bintang memasuki musim ke-25 dalam kariernya di NBA.
Keputusan tersebut menjadi salah satu perpindahan pemain paling menarik menjelang NBA 2026/27. Terlebih, Philadelphia juga berhasil mendatangkan Jaylen Brown sehingga mereka kini memiliki komposisi pemain yang cukup menjanjikan.
Meski begitu, LeBron menegaskan bahwa faktor finansial bukan alasan utama di balik keputusannya. Ia memilih Philadelphia karena masih memiliki ambisi untuk mengejar gelar juara NBA kelima dalam kariernya.
Kontrak LeBron bersama 76ers dilaporkan bernilai kurang dari 8 juta dolar AS untuk dua tahun. Jumlah tersebut jauh dari gambaran kontrak besar yang biasanya diterima pemain dengan status seperti LeBron.
Dalam episode terbaru podcast Mind the Game, LeBron kemudian menceritakan sosok yang turut meyakinkannya untuk memilih Philadelphia. Nama tersebut adalah Tyrese Maxey.
Maxey menjadi salah satu orang pertama yang menghubungi LeBron setelah sang pemain memberi tahu Lakers bahwa dirinya tidak akan kembali ke Los Angeles.
Ajakan Maxey disampaikan dengan cara yang cukup sederhana tetapi penuh antusiasme.
"Yo, kita mau melakukan apa? Apa kabar, OG? Ayo datang ke sini. Kami bisa menggunakanmu di sini," kata Maxey kepada LeBron.
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