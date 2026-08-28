Efek LeBron James Mulai Terasa di Philadelphia, Jersey Sixers Langsung Jadi Buruan Para Fans

JawaPos.com - Demam LeBron James sudah mulai terasa di Philadelphia meski sang megabintang belum resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Philadelphia 76ers.

Kedatangan LeBron ke Sixers ternyata tidak hanya menarik perhatian di lapangan. Antusiasme besar juga terlihat dari sisi merchandise. Sejumlah penggemar bahkan rela mengantre lebih awal demi mendapatkan jersey bernomor 23 milik mantan bintang Los Angeles Lakers tersebut.

Toko resmi Sixers yang berada di Xfinity Mobile Arena dibuka secara khusus selama dua hari untuk menjual merchandise terbaru klub. Jersey LeBron menjadi salah satu produk yang paling banyak diburu penggemar.

Situasi tersebut menjadi gambaran awal mengenai besarnya pengaruh LeBron di kota barunya. Padahal, pemain berusia 41 tahun itu belum menjalani pertandingan pertamanya bersama Sixers.

LeBron mengumumkan rencananya melanjutkan bagian akhir kariernya di Philadelphia lebih dari 30 hari lalu. Sejak saat itu, perhatian terhadap Sixers meningkat cukup signifikan.

Dikutip dari Fanatics, jersey LeBron bahkan menjadi yang paling laris setelah seorang pemain berganti klub. Penjualannya disebut telah melewati angka yang sebelumnya dicapai Shohei Ohtani.

Antusiasme tersebut tidak hanya terlihat di toko resmi Sixers. Jersey LeBron juga sempat tersedia di Dick's Sporting Goods dan dilaporkan cepat habis setelah mulai dijual kepada publik.

Fenomena itu menunjukkan bahwa kehadiran LeBron memberikan dampak komersial besar bagi Sixers, bahkan sebelum dirinya tampil dalam pertandingan resmi.

Wakil Presiden Team Collaboration Solutions, Victoria Isley, mengatakan toko Sixers biasanya hanya dibuka pada hari pertandingan. Namun, tingginya antusiasme penggemar membuat klub mengambil keputusan untuk membuka toko secara khusus.