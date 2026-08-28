LeBron James Pamer Kemesraan dengan Savannah, Sang Istri Dapat Gelar Spesial di Hari Ulang Tahun

JawaPos.com - LeBron James kembali menunjukkan sisi lain dari kehidupannya di luar lapangan basket. Bintang NBA tersebut memberikan penghormatan spesial kepada sang istri, Savannah James, yang merayakan ulang tahun pada 27 Agustus 2026.

LeBron menyebut hari ulang tahun Savannah sebagai "Queen's Day". Ungkapan tersebut menjadi cara sederhana namun berkesan dari pemain yang dikenal dengan julukan The King itu untuk menunjukkan rasa cinta dan apresiasinya kepada sang istri.

Melalui media sosial, LeBron mengunggah foto dirinya bersama Savannah. Keduanya terlihat tampil formal dan elegan. LeBron mengenakan setelan jas lengkap, sementara Savannah tampil anggun dengan gaun hitam panjang.

Unggahan tersebut sekaligus memperlihatkan betapa pentingnya keluarga bagi LeBron. Di tengah perjalanan kariernya yang panjang di NBA, Savannah dan anak-anak mereka selalu menjadi bagian penting dalam kehidupannya.

LeBron telah menjalani berbagai fase dalam karier profesionalnya. Ia pernah bermain untuk Cleveland Cavaliers, Miami Heat, dan Los Angeles Lakers. Setiap perpindahan klub membuat keluarganya harus beradaptasi dengan lingkungan dan kota baru.

Kini, keluarga James kembali menghadapi perubahan besar. LeBron bersiap menjalani babak baru setelah bergabung dengan Philadelphia 76ers. Perpindahan tersebut membawa keluarga James dari West Coast menuju East Coast.

Kepindahan ke Philadelphia juga menjadi yang keempat sepanjang perjalanan LeBron di NBA. Situasi ini membuat babak barunya bersama 76ers mendapat perhatian besar, terlebih karena Philadelphia disebut berpotensi menjadi persinggahan terakhir dalam kariernya.

Meski karier basketnya masih menjadi sorotan utama, LeBron tidak pernah menempatkan keluarganya jauh dari perhatian. Ia beberapa kali menunjukkan bahwa momen-momen penting bersama orang terdekat memiliki tempat tersendiri dalam kehidupannya.