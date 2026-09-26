Rahmat Erwin Pecahkan Dua Rekor Dunia, Indonesia Raih Emas Asian Games 2026

JawaPos.com - Rahmat Erwin Abdullah kembali mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games. Tak sekadar naik podium tertinggi, lifter Indonesia itu memecahkan dua rekor dunia sekaligus pada kelas 75 kg putra di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang, Sabtu (26/9).

Rahmat mencatatkan rekor dunia melalui angkatan clean and jerk seberat 206 kg. Catatan tersebut sekaligus membantunya membukukan total angkatan 366 kg yang juga menjadi rekor dunia.

Atlet berusia 25 tahun itu mengawali penampilannya dengan angkatan snatch 160 kg. Setelah itu, Rahmat tampil pada sesi clean and jerk dengan mengangkat beban 206 kg.

Dua angkatan terbaik tersebut membuat Rahmat mengumpulkan total 366 kg. Ia unggul tipis atas lifter Thailand, Weeraphon Wichuma, yang membukukan total angkatan 365 kg.

Weeraphon harus puas dengan medali perak setelah mencatatkan snatch 160 kg dan clean and jerk 205 kg. Sementara itu, medali perunggu menjadi milik Ri Chong Song dari Korea Utara dengan total angkatan 357 kg.

Bagi Rahmat, keberhasilan di Nagoya menjadi lanjutan dari pencapaian emas pada Asian Games sebelumnya. Pada edisi Hangzhou 2022, ia juga menjadi juara, ketika itu di kelas 73 kg putra dengan total angkatan 359 kg.

Rahmat saat itu mencatatkan snatch 158 kg dan clean and jerk 201 kg. Angkatan clean and jerk tersebut juga membawanya memecahkan rekor dunia.

Kini, Rahmat kembali menunjukkan dominasinya di panggung Asian Games. Perubahan kelas dari 73 kg ke 75 kg tidak menghalanginya untuk mempertahankan medali emas sekaligus menorehkan dua rekor dunia.

Emas Rahmat juga menjadi medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026. Sebelumnya, tim beregu putra bulu tangkis Indonesia meraih emas setelah mengalahkan Tiongkok 3-2 pada partai final.