Alexandra Eala Tembus Round 2 US Open 2026 Usai Taklukkan Mary Stoiana 2 Set Langsung

Alexandra Eala (Instagram @alex.eala)
JawaPos.com – Alexandra Eala berhasil melaju ke babak kedua US Open untuk tahun kedua berturut-turut setelah meraih kemenangan meyakinkan atas petenis Amerika Serikat, Mary Stoiana.
Dilansir dari laman resmi WTA Tennis pada Rabu (2/9), Petenis asal Filipina tersebut menang dua set langsung dengan skor 6-1, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 17 menit di Stadion Louis Armstrong.
Eala tampil dominan sejak awal pertandingan meski sempat menghadapi sejumlah peluang break point dari lawannya.
Pada set pertama, Eala berhasil menyelamatkan dua break point sebelum langsung unggul 5-0 dan menutup set dengan skor 6-1.
Eala kembali menunjukkan ketangguhan pada set kedua dengan menggagalkan peluang break lawan dan akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 6-2.
Eala mengaku puas dengan performanya dan menyebut kemenangan pada babak pertama US Open selalu menjadi tantangan tersendiri.
Kemenangan tersebut memperpanjang tren positif Eala di rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Utara setelah sebelumnya meraih gelar juara di Washington, DC.
Petenis Filipina itu kini telah memenangkan sembilan dari 11 pertandingan terakhirnya di lapangan keras sejak Wimbledon.
Pada babak kedua, Eala akan menghadapi Oleksandra Oliynykova dari Ukraina yang sebelumnya pernah mengalahkannya dalam pertemuan di Strasbourg awal tahun ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya
Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa