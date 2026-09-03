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Risma Azzah Fatin
Jumat, 4 September 2026 | 04.41 WIB

Alexandra Eala Tembus Round 2 US Open 2026 Usai Taklukkan Mary Stoiana 2 Set Langsung

Alexandra Eala (Instagram @alex.eala) - Image

Alexandra Eala (Instagram @alex.eala)

JawaPos.com – Alexandra Eala berhasil melaju ke babak kedua US Open untuk tahun kedua berturut-turut setelah meraih kemenangan meyakinkan atas petenis Amerika Serikat, Mary Stoiana.

Dilansir dari laman resmi WTA Tennis pada Rabu (2/9), Petenis asal Filipina tersebut menang dua set langsung dengan skor 6-1, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 17 menit di Stadion Louis Armstrong.

Eala tampil dominan sejak awal pertandingan meski sempat menghadapi sejumlah peluang break point dari lawannya.

Pada set pertama, Eala berhasil menyelamatkan dua break point sebelum langsung unggul 5-0 dan menutup set dengan skor 6-1.

Eala kembali menunjukkan ketangguhan pada set kedua dengan menggagalkan peluang break lawan dan akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 6-2.

Eala mengaku puas dengan performanya dan menyebut kemenangan pada babak pertama US Open selalu menjadi tantangan tersendiri.

Kemenangan tersebut memperpanjang tren positif Eala di rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Utara setelah sebelumnya meraih gelar juara di Washington, DC.

Petenis Filipina itu kini telah memenangkan sembilan dari 11 pertandingan terakhirnya di lapangan keras sejak Wimbledon.

Pada babak kedua, Eala akan menghadapi Oleksandra Oliynykova dari Ukraina yang sebelumnya pernah mengalahkannya dalam pertemuan di Strasbourg awal tahun ini.

Editor: Hanny Suwindari
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