Belinda Bencic Tekuk Alexandra Eala dan Siap Hadapi Coco Gauff di Perempat Final Toronto WTA 2026

JawaPos.com – Belinda Bencic mengalahkan Alexandra Eala dengan skor 6-4, 6-0 pada babak 16 besar National Bank Open 2026 di Toronto.

Dilansir dari laman resmi WTA pada Rabu (12/8), Kemenangan tersebut mengakhiri tujuh kemenangan beruntun Eala sekaligus mengantarkan Bencic ke perempat final turnamen untuk ketiga kalinya di Toronto.

Bencic selanjutnya akan menghadapi unggulan keempat, Coco Gauff, dalam pertandingan perempat final.

Bencic tampil dominan sejak set pertama dengan mematahkan servis Eala pada gim kesembilan sebelum mengamankan gim berikutnya untuk merebut set dengan skor 6-4.

Petenis Swiss itu kemudian meningkatkan tekanannya pada set kedua dan tidak memberikan satu gim pun kepada Eala hingga menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 13 menit.

Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-18 Bencic di National Bank Open dan merupakan jumlah kemenangan terbanyaknya dalam satu turnamen WTA 1000.

Pertandingan melawan Gauff akan menjadi tantangan berat bagi Bencic karena petenis Amerika Serikat tersebut unggul dalam rekor pertemuan dengan skor 5-1. Gauff juga memenangkan empat pertemuan terakhir, termasuk kemenangan atas Bencic pada perempat final Miami dan babak 16 besar Wimbledon tahun ini.