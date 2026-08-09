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Minggu, 9 Agustus 2026 | 17.56 WIB

Aldila Sutjiadi dan Erin Routliffe Kalahkan Juara Wimbledon 2026 di Canadian Open

Aldila Sutjiadi/Erin Routliffe mengalahkan juara Wimbledon 2026 Guo Hanyu/Kristina Mladenovic di Canadian Open 2026. (Dok. WTA) - Image

Aldila Sutjiadi/Erin Routliffe mengalahkan juara Wimbledon 2026 Guo Hanyu/Kristina Mladenovic di Canadian Open 2026. (Dok. WTA)

JawaPos.com - Aldila Sutjiadi mengawali Canadian Open 2026 dengan hasil apik. Berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Routliffe, Dila berhasil menyingkirkan juara Wimbledon 2026 sekaligus unggulan keempat, Guo Hanyu/Kristina Mladenovic pada babak 32 Besar, Sabtu (8/8) dini hari di Sobeys Stadium, Toronto, Kanada.

Aldila sebenarnya sempat mendapat perawatan medis pada set kedua setelah mengalami masalah pinggang.

Namun, kondisi tersebut tidak membuat Aldila/Erin kehilangan fokus. Mereka mampu bangkit setelah kehilangan set kedua, dan menyelesaikan pertandingan lewat tie-break dengan skor 6-3, 6-7 (4), 10-5.

Hasil tersebut melanjutkan momentum positif Aldila/Erin setelah pekan lalu berhasil meraih gelar WTA 500 DC Open di Washington. Selanjutnya, di babak kedua, mereka akan menghadapi Olivia Nicholls/Tereza Mihalikova pada Senin (10/8).

Alex Eala Tersingkir

Sementara itu, petenis Filipina, Alexandra Eala langsung tersingkir di nomor ganda Jumat (7/8) lalu. Berpasangan dengan Venus Williams, mereka harus mengakui keunggulan Miyu Kato/Liudmila Samsonova, 4-6, 3-6.

Meski kalah, tak ada kekecewaan berlebih yang muncul. Venus justru bercanda kepada Eala agar suatu saat berpasangan dengan Serena Williams.

“Alex harus memasukkan daftar untuk bermain dengan Serena suatu hari nanti,” ujar Venus yang disambut tawa Eala. “Dengan begitu, dia bisa melengkapi Williams bersaudara,” seloroh Venus.

Terlepas dari itu, Venus tak ragu memuji Eala. Di nomor tunggal, petenis 21 tahun itu masih terus melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan Alycia Parks (6/8) dan Caty McNally, Sabtu (8/8) kemarin.

“Kita tahu Alex adalah bintang kelas dunia. Dia benar-benar hebat,” kata Venus. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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