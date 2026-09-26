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Risma Azzah Fatin
Minggu, 27 September 2026 | 03.25 WIB

Lewis Hamilton Diselidiki Steward Usai Insiden Liam Lawson Saat Practice Pada F1 Azerbaijan

Lewis Hamilton (Crash) - Image

Lewis Hamilton (Crash)

JawaPos.com – Lewis Hamilton menghadapi investigasi steward Formula 1 setelah terlibat insiden dengan Liam Lawson pada sesi latihan kedua Grand Prix Azerbaijan di Baku.

Dilansir dari laman Crash pada Jum’at (25/9), Pembalap Ferrari tersebut diduga menghalangi laju Lawson ketika mobilnya bergerak lambat di tikungan kiri dan kanan menuju lintasan lurus utama.

Lawson kemudian mengecam aksi Hamilton melalui radio tim dan menyebut situasi tersebut sebagai tindakan yang sangat berbahaya.

Steward mengumumkan investigasi terhadap Hamilton setelah FP2 atas dugaan pelanggaran aturan terkait tindakan menghalangi pembalap lain.

Insiden tersebut menjadi perhatian karena Hamilton sebelumnya juga mendapat kritik dari sejumlah rival akibat kejadian serupa saat Grand Prix Spanyol.

Namun, pelanggaran yang terjadi pada sesi latihan biasanya berujung peringatan atau teguran, sedangkan hukuman pengurangan posisi grid umumnya diterapkan untuk tindakan menghalangi saat kualifikasi.

Hamilton mengakhiri FP2 di posisi kelima tercepat, satu tingkat di belakang rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc.

Hamilton terpaut sekitar 1,3 detik dari George Russell yang mencatatkan waktu tercepat dalam sesi tersebut, sementara Lawson menempati posisi ke-12.

Hasil investigasi steward akan menentukan apakah Hamilton mendapatkan sanksi atau terbebas dari hukuman atas insiden tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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