Isack Hadjar Mendadak Absen di GP Belanda, Liam Lawson Jadi Pengganti

Isack Hadjar absen di GP Belanda 2026 akibat cedera pergelangan tangan. Liam Lawson disebut bakal menggantikan pembalap Red Bull itu. (Dok. Instagram/@isackhadjar)
JawaPos.com - Isack Hadjar harus melewatkan Grand Prix Belanda 2026 di Zandvoort pada 21-23 Agustus akhir pekan ini. Seperti dilaporkan De Telegraaf, pembalap Red Bull Racing tersebut mengalami cedera pergelangan tangan saat menjalani latihan di gym.
Sampai berita ini ditulis, Red Bull belum memberikan pernyataan resmi mengenai kondisi Hadjar. Namun, pembalap 21 tahun itu diharapkan bisa kembali tampil pada GP Italia di Monza dua pekan lagi.
Yang jelas, kabar tersebut mengecewakan bagi Hadjar. Apalagi, dia sudah menyiapkan helm khusus untuk GP Belanda. Desain helm itu bahkan terinspirasi dari podium pertamanya - sekaligus satu-satunya sementara - di Formula 1 yang diraih di Zandvoort tahun lalu.
Sejumlah laporan kemudian menyebut Liam Lawson sebagai pengganti. Pengalaman pembalap Selandia Baru itu dengan mobil 2026 membuatnya lebih masuk akal untuk dipromosikan ke tim utama Red Bull dibandingkan Yuki Tsunoda yang berstatus pembalap cadangan.
Selain itu, Lawson juga tampil cukup baik musim ini. Pembalap Racing Bulls itu menempati posisi kesembilan klasemen sementara dan menjadi pembalap terbaik di luar empat tim teratas, Mercedes, Ferrari, McLaren, dan Red Bull.
Terlebih, Zandvoort punya arti khusus bagi Lawson. Tiga tahun lalu, dia menjalani debut Formula 1 di sirkuit tersebut setelah menggantikan Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) yang mengalami cedera patah pergelangan tangan.
Sementara itu, posisi yang ditinggalkan Lawson kabarnya akan diisi oleh Tsunoda.
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Jawa Pos
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