Isack Hadjar Dipastikan Absen di F1 Belanda 2026 dan Akan Digantikan oleh Liam Lawson

JawaPos.com – Isack Hadjar dipastikan absen pada Grand Prix Belanda akhir pekan ini setelah mengalami cedera pergelangan tangan saat menjalani latihan.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (20/8), Red Bull kemudian menunjuk Liam Lawson untuk menggantikan pembalap asal Prancis tersebut dalam balapan Formula 1 di Sirkuit Zandvoort.

Lawson yang saat ini memperkuat Racing Bulls akan kembali sementara ke tim utama Red Bull setelah sebelumnya menjalani debut Formula 1 di Zandvoort pada 2023.

Lawson merupakan pembalap asal Selandia Baru berusia 24 tahun yang kini menempati posisi kesembilan klasemen pembalap.

Sementara itu, Yuki Tsunoda akan mengambil alih kursi Lawson di Racing Bulls dan berduet dengan pembalap pendatang baru Arvid Lindblad.

Hadjar saat ini berada di posisi kedelapan klasemen dengan 68 poin, sedangkan rekan setimnya, Max Verstappen, menempati posisi keenam dengan 109 poin.

Red Bull menyampaikan apresiasi kepada Lawson karena bersedia menggantikan Hadjar dalam waktu singkat sekaligus berharap pembalap muda tersebut segera pulih.

Perubahan susunan pembalap itu hanya berlaku untuk Grand Prix Belanda, sedangkan Tsunoda kembali dipercaya memperkuat Racing Bulls bersama Lindblad pada akhir pekan balapan.