Rahmat Erwin Abdullah Sumbang Emas Kedua untuk Indonesia di Asian Games 2026

Atet angkat besi Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, meraih medali emas Asian Games 2026. (Dok. NOC Indonesia)

JawaPos.com - Kabar gembira datang dari Asian Games 2026. Atlet angkat besi Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, berhasil menyumbang medali emas kedua untuk Kontingen Merah Putih.

Rahmat berhasil mengangkat beban seberat 366 kg di kelas 75 kg angkat besi putra. Rinciannya, 160 kg pada angkat snatch dan 206 pada angkatan clean and jerk.

Atlet berusia 25 tahun itu ungguli dua pesaing terkuatnya, yakni Weeraphon Wichuma dari Thailand dan Chong Song Ri dari Korea Utara. Weeraphon Wichuma meraih perak dengan total angkatan 365 kg, sementara Chong Song Ri 357 kg.

Dalam pertarungan yang berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Sabtu (26/9), Rahmat dan Weeaphon Wichuma dalam posisi mengejar setelah Cong Song Ri mengangkat 158 kg pada percobaan pertama angkatan snatch.

Rahmat dan Weeraphon Wichuma kemudian mengangkat angkatan seberat 160 kg pada percobaan terakhir. Namun angka tersebut masih kalah, karena Chong Song Ri mencatatkan 162 kg.

Pertarungan perebutan medali pun berlanjut dalam angkatan clean and jerk. Dalam angkatan ini, Rahmat berhasil mencatat 201 kg pada percobaan pertamanya. Sementara Chong Song Ri dengan beban 195 kg, dan Weeraphon Wichuma 200 kg.

Pada percobaan kedua, Chong Song Ri melakukan percobaan dengan beban 202 kg dan gagal. Lifter asal Korea Utara tersebut juga kembali gagal saat melakukan percobaan ketiganya. Alhasil, catatan pada angkat clean and jerk dia adalah 195 kg.

Rahmat, berhasil melakukan angkatan dengan beban 206 kg pada percobaan kedua. Sementara Weeraphon Wichuma hanya mampu melakukan angkatan seberat 205 kg pada percobaan terakhir.

Alhasil, Rahmat berhak meraih medali emas pada kelas 75 kg angkat besi putra Asian Games 2026. Lebih dari emas, ia juga memecahkan rekor dunia. Diketahui, sebelumnya rekor dunia pada kelas 75 kg putra dipegang oleh Chong Song Ri.