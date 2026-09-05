Minala Cup Padel Digelar di Jakarta, Diikuti Lebih Dari 300 Peserta dan Hadirkan Hadiah Ratusan Juta

JawaPos.com - Turnamen padel bertajuk Minala Cup Padel Tournament 2026 resmi bergulir di PIPC Arteri, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (5/9/2026). Turnamen padel yang berlangsung hingga Minggu (6/9/2026) tersebut diikuti lebih dari 300 peserta dan menghadirkan hadiah ratusan juta.

CEO Minala, Muhammad Castallani, mengatakan pihaknya ingin kehadiran perusahaan tidak hanya berkaitan dengan layanan perjalanan, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Kami berusaha ikut mendorong perkembangan olahraga padel di Indonesia yang saat ini sedang hype. kami juga ingin menciptakan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat luas, masyarakat Muslim juga tentunya,” kata Muhammad Casatallani dalam konferensi pers, Sabtu (5/9/2026).

“Melalui turnamen ini, kami ingin menghadirkan kompetisi yang kompetitif dan menghibur, sehingga para pemain bisa mendapatkan pengalaman bertanding yang seru,sementara penonton juga bisa menikmati atmosfer pertandingan yang positif,” sambungnya.

Minala Cup Padel Tournament mempertandingkan lima kategori, yakni Women Lower Bronze, Mixed Lower Bronze, Mixed Bronze, Mens Lower Bronze, dan Mens Bronze. Proses kurasi peserta dilakukan sesuai dengan prosedur kompetisi melalui kerja sama dengan Gen 2 Padel, komunitas padel yang telah berdiri selama beberapa tahun.

Dari sisi hadiah, turnamen tersebut menyediakan total uang tunai sebesar Rp 103,5 juta. Selain hadiah uang, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah lain, termasuk 400 koper serta kesempatan mendapatkan hadiah perjalanan umrah ke Arab Saudi melalui mekanisme undian.

Sementara itu, CEO Siratha selaku sponsor utama, Aan Yugiastomo, menyambut positif kolaborasi dengan Minala Tour & Travel dalam penyelenggaraan turnamen tersebut. Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan lancar hingga hari terakhir pada Minggu (6/9/2026).

“Ini merupakan salah satu turnamen padel terbaik dan dikelola dengan profesional. Siratha ingin turut hadir dalam mengembangkan olahraga padel di Indonesia. Selain itu, kami dengan pihak minala juga berjalan beriringan,” ujar Aan.