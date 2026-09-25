Asian Games 2026: Indonesia Tambah Perunggu dari Balap Sepeda

Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 dikukuhkan dengan kekuatan 430 atlet. (Istimewa)
JawaPos.com - Atlet balap sepeda Indonesia Feri Yudoyono menambah medali perunggu tim Merah Putih di Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, setelah finis ketiga pada nomor sepeda gunung men's cross-country.
Dikutip dari laman penyelenggara, pada pertandingan di Obata Ryokuchi Park, Jumat, Feri menjadi atlet terbaik ketiga setelah mencatatkan waktu satu jam 25 menit 41 detik.
Pria asal Lumajang, Jawa Timur, itu hanya terpaut 26 detik dari peraih medali emas asal China, Yuan Jinwei, yang menyelesaikan balapan dengan waktu satu jam 25 menit 15 detik.
Medali perak di nomor tersebut dikantongi atlet tuan rumah, Tatsuumi Soejima, yang mencatatkan waktu satu jam 25 menit 18 detik.
Sementara itu, atlet Indonesia lainnya yang turun di nomor serupa, Zaenal Fanani, harus puas menempati peringkat keenam dengan waktu satu jam 27 menit 51 detik.
Bagi Feru, perolehan perunggunya tersebut membuat jumlah medali yang didapatkan cabang olahraga balap sepeda gunung Indonesia di Asian Games 2026 bertambah menjadi dua medali.
Sebelumnya, atlet putri Sayu Bella Sukma Dewi menyumbangkan medali perunggu pada nomor women's cross-country.
Hingga Jumat pukul 13.45 WIB, kontingen Indonesia telah mengantongi 22 total medali, yang terdiri dari satu emas, empat perak, dan 17 perunggu. Total medali ini menempatkan tim Merah Putih di peringkat 18 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026.
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