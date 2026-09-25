Hasil Latihan GP Azerbaijan Bikin Lando Norris Cemas, McLaren Masih Tertinggal dari Mercedes

JawaPos.com - Lando Norris belum puas dengan performa McLaren setelah menjalani dua sesi latihan bebas Formula 1 (F1) Grand Prix Azerbaijan 2026 di Sirkuit Baku, Kamis (24/9/2026).

Norris mengakhiri latihan kedua di posisi keenam. Pembalap asal Inggris itu terpaut 1,484 detik dari George Russell yang menjadi pembalap tercepat bersama Mercedes.

Hasil tersebut menjadi perhatian karena McLaren datang ke Baku dengan membawa paket upgrade besar. Tim asal Inggris tersebut berharap sejumlah perubahan pada mobil bisa membantu mereka meningkatkan performa pada akhir pekan ini.

Namun, kecepatan McLaren pada hari pertama latihan belum sesuai harapan. Norris bahkan secara terbuka mengakui jarak dengan Mercedes masih cukup besar.

"Secara relatif, kami berada di posisi yang kami perkirakan. Tetapi saya tertinggal 1,5 detik dari yang tercepat, jadi cukup buruk, Kami akan melihat pekerjaan apa yang bisa dilakukan malam ini, tetapi ketika melihat seberapa jauh kami tertinggal, rasanya seperti pukulan telak."kata Norris seperti dikutip BBC.

McLaren membawa sejumlah pembaruan aerodinamika untuk menghadapi karakter Sirkuit Baku. Upgrade tersebut mencakup perubahan pada bagian bodi di sekitar saluran udara sidepod, penutup mesin, lantai mobil, hingga diffuser.

Chief Technical Officer McLaren, Rob Marshall, mengatakan data awal dari mobil baru mereka sebenarnya cukup positif. Menurutnya, mobil bekerja sesuai dengan prediksi yang dibuat melalui simulasi.

"Kami membawa upgrade signifikan akhir pekan ini dan data awal menunjukkan mobil bekerja seperti yang diprediksi dalam simulasi. Itu menjadi titik awal yang positif," ujar Marshall.