McLaren dan Norris Sepakat Sampai 2030, Gaji Fantastis Bikin Pangling!

JawaPos.com - Lando Norris resmi memperpanjang masa baktinya bersama McLaren. Pembalap asal Inggris tersebut menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun, yang membuatnya tetap menjadi bagian dari tim hingga akhir musim Formula 1 2030.

Kesepakatan tersebut dilaporkan bernilai sekitar GBP 120 juta atau kurang lebih GBP 30 juta per tahun. Nominal itu membuat Norris masuk dalam jajaran pembalap dengan bayaran tertinggi di Formula 1.

Namun, Norris masih berada di bawah dua nama besar dalam urusan pendapatan. Lewis Hamilton dan Max Verstappen disebut memiliki nilai kontrak yang lebih tinggi.

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Hamilton, yang kini memperkuat Ferrari, dikabarkan mendapatkan bayaran sekitar GBP 44,3 juta per tahun. Sementara itu, kontrak baru Verstappen bersama Red Bull disebut bisa mencapai GBP 73,9 juta per musim.

Menariknya, Norris tidak merasa keberatan dengan perbedaan tersebut. Ia justru memahami alasan mengapa dirinya belum mendapatkan bayaran setinggi Hamilton maupun Verstappen.

"Angkanya tentu tidak mendekati angka yang saya lihat di internet. Tentu saja ada sedikit peningkatan ketika Anda memperpanjang kontrak," ujar Norris.

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Menurutnya, pencapaian dalam karier juga menjadi faktor yang membuat perbedaan tersebut masuk akal. Hamilton sudah mengoleksi tujuh gelar juara dunia, sedangkan Verstappen telah empat kali menjadi juara dunia.

"Saya belum mencapai sebanyak yang mereka raih sepanjang karier," kata Norris.