Lando Norris Kecewa McLaren Tertinggal Jauh dari Mercedes di Practice F1 Azerbaijan

Lando Norris (Crash)
JawaPos.com - Lando Norris mengaku kecewa setelah McLaren tertinggal 1,484 detik dari George Russell yang mengendarai Mercedes pada sesi latihan Formula 1 Grand Prix Azerbaijan di Baku.
Dilansir dari laman Crash pada Jumat (25/9), juara dunia bertahan itu hanya menempati posisi keenam tercepat setelah menjalani dua sesi latihan, meski McLaren membawa paket peningkatan besar untuk menghadapi akhir pekan balapan.
Norris menilai jarak tersebut menunjukkan bahwa McLaren masih jauh dari target kecepatan yang diharapkan.
Norris mengatakan selisih 1,5 detik dari waktu tercepat terasa seperti pisau yang menusuk jantung karena memperlihatkan besarnya kesenjangan performa mobilnya.
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Norris juga mempertanyakan apakah McLaren mampu memangkas jarak tersebut secara signifikan, meski berharap tim dapat menemukan peningkatan melalui persiapan pada malam hari.
"Kami tidak terlalu cepat," kata Norris, seraya menegaskan bahwa hal terpenting baginya adalah kecepatan mobil, bukan tingkat kepercayaan dirinya saat mengemudi.
Sesi latihan pertama Norris juga sempat terganggu masalah pada bargeboard yang membuat McLaren harus melakukan perbaikan sementara agar mobilnya dapat melanjutkan latihan.
Ketika ditanya mengenai penyebab masalah tersebut, Norris mengaku tidak mengetahui detailnya dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada tim.
Rekan setimnya, Oscar Piastri, juga mengalami kesulitan dengan menempati posisi kedelapan, tepat di belakang pembalap Alpine, Pierre Gasly.
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