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Antara
Jumat, 25 September 2026 | 03.24 WIB

Asian Games 2026: Eko Yuli Posisi Keempat, Emas Dibawa Pulang Korea Utara

Lifter Indonesia Eko Yuli Irawan mengacungkan jempol sebelum bertanding dalam kelas 61 kg putra Olimpiade Paris 2024 di South Paris Arena, Paris, Prancis, Rabu (7/8/2024). (ANTARA) - Image

Lifter Indonesia Eko Yuli Irawan mengacungkan jempol sebelum bertanding dalam kelas 61 kg putra Olimpiade Paris 2024 di South Paris Arena, Paris, Prancis, Rabu (7/8/2024). (ANTARA)

JawaPos.com - Lifter putra Indonesia Eko Yuli Irawan finis di posisi keempat kelas 65kg putra cabang olahraga angkat besi Asian Games Aichi-Nagoya 2026 setelah membukukan total angkatan 302kg dalam penampilannya di NagoyaCity Trade and Industry Center, Kamis.

Eko mencatat angkatan terbaik 135kg pada snatch dan 167kg pada clean and jerk. Posisi teratas ditempati lifter Korea Utara Pak Myong Jin dengan total 328kg, diikuti He Yueji dari China dengan 327kg dan TranMinh Tri dari Vietnam dengan 309 kilogram.

"Satu dua itu memang sudah buat mereka (Korea Utara dan China),jadi rebutan kita itu cuman perunggu," kata Eko.

Eko mengawali penampilannya pada snatch dengan angkatan 135kg. Namun, ia gagal pada percobaan pertama, dan kemudian berhasil dengan beban yang sama pada kesempatan kedua. Ia kembali gagal pada ke percobaan ketiga dengan angkatan 138kg.

Ia mengatakan kondisi barbel yang licin akibat terkena air dari pendingin ruangan turut mempengaruhi percobaan awalnya pada snatch.

"Cedera enggak, snatch pertama licin kena AC jadi basah, jadi enggak maksimal tarikannya," ujar lifter berusia 37 tahun tersebut.

Pada clean and jerk, Eko gagal mengangkat 167kg pada percobaan pertama. Namun, ia kemudian berhasil pada percobaan kedua dengan beban yang sama dan kembali gagal saat mencoba mengangkat 175kg pada percobaan ketiga.

Eko pun mengakhiri perlombaan dengan total 302kg, sementara Pak Myong Jin tampil sebagai peraih medali emas setelah mencatat snatch 146kg dan clean and jerk 182kg.

He Yueji merebut perak dengan snatch 152 kilogram dan clean and jerk 175kg. Sementara itu, Tran Minh Tri mengamankan perunggu setelah membukukan snatch 139kg dan clean and jerk 170kg.

Editor: Banu Adikara
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