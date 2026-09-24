Asian Games 2026: Eko Yuli Posisi Keempat, Emas Dibawa Pulang Korea Utara

Lifter Indonesia Eko Yuli Irawan mengacungkan jempol sebelum bertanding dalam kelas 61 kg putra Olimpiade Paris 2024 di South Paris Arena, Paris, Prancis, Rabu (7/8/2024). (ANTARA)
JawaPos.com - Lifter putra Indonesia Eko Yuli Irawan finis di posisi keempat kelas 65kg putra cabang olahraga angkat besi Asian Games Aichi-Nagoya 2026 setelah membukukan total angkatan 302kg dalam penampilannya di NagoyaCity Trade and Industry Center, Kamis.
Eko mencatat angkatan terbaik 135kg pada snatch dan 167kg pada clean and jerk. Posisi teratas ditempati lifter Korea Utara Pak Myong Jin dengan total 328kg, diikuti He Yueji dari China dengan 327kg dan TranMinh Tri dari Vietnam dengan 309 kilogram.
"Satu dua itu memang sudah buat mereka (Korea Utara dan China),jadi rebutan kita itu cuman perunggu," kata Eko.
Eko mengawali penampilannya pada snatch dengan angkatan 135kg. Namun, ia gagal pada percobaan pertama, dan kemudian berhasil dengan beban yang sama pada kesempatan kedua. Ia kembali gagal pada ke percobaan ketiga dengan angkatan 138kg.
Ia mengatakan kondisi barbel yang licin akibat terkena air dari pendingin ruangan turut mempengaruhi percobaan awalnya pada snatch.
"Cedera enggak, snatch pertama licin kena AC jadi basah, jadi enggak maksimal tarikannya," ujar lifter berusia 37 tahun tersebut.
Baca Juga:Medali Emas Tak Boleh Lepas! Bulu Tangkis Putra Indonesia Tantang Tiongkok di Final Asian Games
Pada clean and jerk, Eko gagal mengangkat 167kg pada percobaan pertama. Namun, ia kemudian berhasil pada percobaan kedua dengan beban yang sama dan kembali gagal saat mencoba mengangkat 175kg pada percobaan ketiga.
Eko pun mengakhiri perlombaan dengan total 302kg, sementara Pak Myong Jin tampil sebagai peraih medali emas setelah mencatat snatch 146kg dan clean and jerk 182kg.
He Yueji merebut perak dengan snatch 152 kilogram dan clean and jerk 175kg. Sementara itu, Tran Minh Tri mengamankan perunggu setelah membukukan snatch 139kg dan clean and jerk 170kg.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022