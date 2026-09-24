Jelang MotoGP Indonesia 2026, Sistem Proteksi Kebakaran Sirkuit Mandalika Diuji

JawaPos.com – Persiapan Pertamina Mandalika International Circuit menuju Grand Prix of Indonesia 2026 terus dimatangkan. Tak hanya menyangkut kesiapan balapan, aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Salah satunya melalui pengujian sistem proteksi kebakaran di kawasan sirkuit.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Lombok Tengah melakukan pengujian sistem tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sarana keselamatan siap digunakan saat balapan pada 9–11 Oktober mendatang.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC Troy Warokka mengatakan, pengujian merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan sirkuit secara menyeluruh.

“Pengujian bersama Damkartan Lombok Tengah ini menjadi bagian dari upaya kami memastikan sistem pendukung keselamatan dapat bekerja ketika dibutuhkan,” katanya.

Menurut Troy, kebutuhan terhadap sistem keselamatan semakin penting mengingat tingginya intensitas pemanfaatan sirkuit sepanjang tahun. Hingga September 2026, tercatat 132 kegiatan masuk dalam kalender sirkuit. Rinciannya, 89 event motorsport dan 43 event non-motorsport dengan total pemanfaatan mencapai 244 hari aktivitas.

Tingginya aktivitas tersebut membuat sarana proteksi kebakaran harus dipastikan dalam kondisi optimal. Sebab, kawasan sirkuit tidak hanya digunakan saat gelaran balap internasional, tetapi juga menjadi lokasi berbagai kegiatan yang melibatkan peserta, pengunjung, komunitas, pekerja, dan masyarakat.

Pengujian kali ini mencakup sistem pompa serta jaringan hydrant yang telah diperbarui. Hasil pengujian menunjukkan semburan air hydrant mampu mencapai ketinggian 20–25 meter secara vertikal dan jangkauan 35–45 meter secara horizontal.

Sistem tersebut juga didukung flexible hose sepanjang 30 meter untuk memperluas jangkauan petugas ketika melakukan penanganan.

Sistem proteksi kebakaran itu memiliki sumber air utama berkapasitas 300 meter kubik. Selain itu, terdapat tiga lapis sistem pompa yang bekerja sesuai kebutuhan serta pompa cadangan untuk menjaga suplai air ketika terjadi gangguan listrik.