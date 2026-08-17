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Senin, 17 Agustus 2026 | 23.36 WIB

Mandalika Festival of Speed Semarakkan HUT ke-81 RI, Ada Tiket Gratis MotoGP 2026

Mandalika Festival of Speed seri ketiga meriahkan HUT ke-81 RI dengan lomba 17 Agustusan dan hadiah tiket gratis MotoGP Mandalika 2026. (Dok. Lombok Post)

JawaPos.com - Sirkuit Internasional Mandalika kembali menyuguhkan atmosfer berbeda bagi para pencinta otomotif Tanah Air.

Kemeriahan gelaran Mandalika Festival of Speed (MFoS) seri ketiga terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kemeriahan itu tidak hanya hadir dari raungan mesin mobil-mobil balap di lintasan, tetapi juga dari panggung hiburan rakyat yang digelar secara unik di area pitwalk.

Sesi pitwalk yang biasanya menjadi ajang bagi pengunjung untuk melihat dari dekat garasi tim, berburu cendera mata, maupun berswafoto bersama para pembalap dan kendaraan balap kesayangan mereka, kini disulap menjadi arena permainan tradisional khas 17 Agustusan.

Gelak tawa dan semangat nasionalisme menyatu di sepanjang garasi sirkuit kebanggaan Indonesia itu.

Vice President Operations Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Try Agung Hartanto mengatakan, pihaknya berinisiatif menggabungkan antusiasme dunia balap dengan semangat perayaan hari kemerdekaan. L

angkah itu dilakukan untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penonton yang hadir langsung di lokasi.

"Kalau lihat tadi di pitwalk ada lomba-lomba khas 17 Agustusan, ada lomba balap karung, tarik tambang, kelereng dengan sendok, dan lainnya," ujar Try Agung Hartanto, Minggu (16/8).

Keseruan semakin memuncak ketika panitia menyisipkan sesi tanya jawab interaktif di sela-sela perlombaan.

Editor: Hendra
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Sumber: Lombok Post
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