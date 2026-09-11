MotoGP Indonesia 2026 Makin Matang, Persiapan Capai 80 Persen

JawaPos.com — Direktur Operasional InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Troy Reza Warokka, mengungkap persiapan MotoGP Indonesia 2026. Ia menyebut persiapan ajang tersebut kian matang dan kini telah mencapai 80 persen.

Troy menyebut sejumlah pembenahan telah dilakukan. Selain memastikan kesiapan sirkuit, ITDC juga menyiapkan sejumlah fasilitas tambahan untuk meningkatkan kenyamanan penonton yang datang langsung ke Mandalika.

"Semua perbaikan kami lakukan. Kami lakukan renovasi sirkuit, penambahan fasilitas baru, seperti camping ground," ujar Troy di acara Indonesia Sports Summit 2026, Jakarta, Jumat (11/9).

MotoGP Indonesia tahun ini juga diramaikan kehadiran dua pembalap Indonesia, yakni Mario Aji di Moto2 dan Veda Ega di Moto3.

Troy menyebut kondisi tersebut turut mendorong pergerakan pembelian tiket.

"Ini juga yang membuat pergerakan pembelian tiket lebih agresif dibandingkan tahun lalu," ungkapnya.

Sejauh ini, penjualan tiket telah mencapai 51 persen.

Pihaknya mengatakan animo masyarakat cukup baik, termasuk karena adanya dua pembalap Indonesia dan kehadiran Marc Marquez yang belum pernah naik podium di MotoGP Indonesia.

"MotoGP Indonesia tahun ini menarik. Animonya luar biasa, target kami 145 ribu penonton karena tahun lalu 120 ribu. Semoga itu bisa tercapai," beber Troy.