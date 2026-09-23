Kirim 4 Atlet Binaan Tampil di Asian Games 2026, Sahroni: All Out Pokoknya

Kontingen Indonesia dalam upacara pembukaan Asian Games 2026. (Dok: NOC Indonesia)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengirim 4 atlet binaannya bertanding di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Dia memastikan memberikan dukungan penuh kepada para atlet.

Adapun atlet yang dikirim ini dari cabor sepeda hasil binaan ASC Monster yakni Muhammad Syelhan Nurrahmat akan tampil di nomor Road Race, sementara Julian Abi Manyu turun di nomor Road Race dan Track Bike.

Dua lainnya dari cabor padel Armando Soemarno dan Giorgio Soemarno. Keduanya hasil binaan ASC Padel.

Sebagai pembina, Sahroni menyatakan mendukung penuh atlet-atlet yang akan bertanding.

“Untuk Indonesia saya gak pernah tanggung-tangggung, all out pokoknya. Saya berikan dukungan penuh untuk membina atlet-atlet ini," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).

Dia memastikan para atlet yang dikirim sudah dilatih semaksimal mungkin. Mereka diyakini mampu mengangkat nama baik Indonesia.

"Seperti para atlet sepeda di ASC Monsters ini, saya bina dari junior, sejak 2021. Sudah 5 tahun ini saya full support dengan fasilitas pelatihan terbaik dan selalu kirim mereka mengikuti kejuaraan-kejuaraan internasional. Dan alhamdulillah hasilnya memuaskan dan membanggakan Indonesia,” imbuhnya.

Para atlet didorong agar meraih prestasi tertinggi dalam ajang Asian Games ini.

“Di Asian Games ini tentunya kami akan berjuang semaksimal mungkin dan semoga bisa membawa hasil yang membanggakan untuk Indonesia. Mohon dukungan dan doanya,” jelasnya.

Atlet Padel, Giorgio menatap optimis debut perdananya dalam kompetisi internasional Asia. Dia yakin bisa membawa prestasi terbaik saat pulang ke tanah air.

“Ini Asian Games pertama untuk cabang padel, jadi tentu menjadi pengalaman yang sangat spesial. Saya optimistis dan akan memberikan kemampuan terbaik untuk Indonesia," kata Gio.

"Semoga kami bisa tampil maksimal dan membuat sejarah yang membanggakan. Saya juga ucapkan banyak berterima kasih kepada Pak Sahroni yang selama ini konsisten mendukung dan memberikan ruang serta fasilitas bagi kami untuk berkembang di padel,” tutupnya.