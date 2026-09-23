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Taufiq Ardyansyah
Kamis, 24 September 2026 | 02.00 WIB

Tim Bulu Tangkis Indonesia Amankan Dua Medali Perunggu Asian Games 2026

Tunggal putri Indonesia, Putri KW. Tim bulu tangkis beregu putra dan putri Indonesia lolos semifinal Asian Games 2026. Dua medali perunggu berhasil diamankan. (Dok. PBSI) - Image

Tunggal putri Indonesia, Putri KW. Tim bulu tangkis beregu putra dan putri Indonesia lolos semifinal Asian Games 2026. Dua medali perunggu berhasil diamankan. (Dok. PBSI)

JawaPos.com – Tim bulu tangkis beregu putra dan putri berhasil mengamankan tiket semifinal. Hasil ini sekaligus memastikan dua medali perunggu berhasil dipersembahkan tim beregu putra maupun putri. Namun, podium yang lebih tinggi bisa digapai jika mereka mampu melewati babak final. Di semifinal, tim putri sudah ditunggu Tiongkok. Sementara itu, tim putra berhadapan dengan Thailand.

Tim beregu putri memastikan lolos terlebih dahulu usai menaklukkan Taiwan dengan skor 3-1 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Kota Ichinomiya, Jepang, kemarin (22/9).

Putri Kusuma Wardani menjadi pembuka kemenangan Indonesia. Menghadapi Lin Hsiang-Ti, Putri harus bermain tiga gim sebelum menang 21-16, 20-22, 21-15.

"Ada sedikit tekanan yang saya rasakan saat tampil pada laga pembuka. Tapi, tadi (kemarin, Red) coba bermain nothing to lose dan menikmatinya," ujar Putri.

"Sebenarnya ada kesempatan bisa menang di gim kedua. Tapi, dua poin terakhir di adu setting, saya terlalu terburu-buru. Lin Hsiang-Ti juga hari ini (kemarin) bermain cukup rapat," ucapnya.

Indonesia kemudian menggandakan keunggulan melalui Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Mereka mengalahkan Hsieh Pei Shan/Lin Jhih Yun 21-17, 21-23, 21-11.

Rachel/Febi sempat kehilangan kendali permainan pada gim kedua. Lawan lebih berani mengambil serangan sehingga pertahanan mereka ikut terganggu.

"Masuk di gim ketiga kami coba untuk lebih tenang, lebih mengatur lagi defense-nya," ungkap Febi.

Rachel menilai pasangan yang mereka hadapi bukan pasangan utama. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang mereka manfaatkan dengan mempelajari karakter permainan masing-masing pemain.

"Tapi, secara individu, mereka punya kekuatan sendiri. Jadi, kami pelajari lewat nonton video per individualnya saja," ujar Rachel.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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