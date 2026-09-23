Asian Games 2026: Kalah Inisiatif, Jojo Dipecundangi Kunlavut

Jonatan Christie tumbang. (Dok: PBSI)
JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie kehilangan kesempatan mencetak kemenangan pembuka bagi timnya setelah dikalahkan Kunlavut Vitidsarn 17-21, 14-21 pada partai pertama semifinal Asian Games 2026, Rabu.
Jonatan yang ditemui setelah pertandingan usai mengatakan kekalahannya dari tunggal putra asal Thailand itu disebabkan inisiatif permainan yang kurang matang dari lawannya.
"Dia bermain jauh lebih sabar, jauh lebih tenang. Namun di saat yang bersamaan dia juga cukup cepat mengambil inisiatif serangannya," kata Jonatan.
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Menurut tunggal putra peringkat satu dunia itu, set pertama menjadi kunci pertandingan yang krusial. Namun Jonatan tak bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk mengunci ritme lawan.
Keduanya sempat memainkan tempo lambat pada awal gim pertama. Namun secara tiba-tiba Kunlavut mengubah pola permainan, yang tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh wakil Indonesia.
"Saya coba untuk mengikuti ritmenya, saya coba menyeimbangkan tempo permainannya. Tapi akhirnya ya banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga dia dapat poinnya cukup gampang," kata Jonatan.
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Dalam kesulitannya tersebut, Jonatan bukannya tidak berupaya memperbaiki kesalahannya. Ia juga terus berupaya mengejar ketertinggalan poin yang ia derita dari Kunlavut.
Namun pertahanan dan kemampuan Kunlavut dalam memainkan pola dan ritme yang dinamis membuatnya mampu mengungguli Jonatan.
"Pukulan dan penerapan strategi dia cukup bagus juga. Saya rasa dia salah satu pemain yang cukup pintar ya," katanya.
Partai kedua beregu putra memainkan nomor ganda putra. Dalam partai ini, Indonesia diwakili pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sementara Thailand diwakili Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul.
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