Tepati Janji kepada Kai EXO, Atlet Wushu Asal Hong Kong Raih Medali Emas

Atlet wushu tepati janji pada Kai EXO untuk membawa medali emas / Foto : Yonhap, Instagram Lydia Sham Hui-yu @lydia_sham JawaPos.com - Lydia Sham Hui-yu atlet wushu asal Hong Kong, penuhi janji yang ia buat kepada Kai EXO. Janji yang dibuat kepada Kai EXO tidak main-main, Lydia Sham Hui-yu memenangkan medali emas di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Lydia memenangkan final nomor changquan putri pada hari Senin (21/9), dengan skor 9,713 dan mempersembahkan medali emas pertama bagi Hong Kong di ajang tersebut. Ini juga merupakan medali emas wushu pertama bagi Hong Kong, di Asian Games sejak Asian Games Guangzhou 2010. Setelah kemenangannya, Lydia mengunggah video percakapannya dengan Kai di acara tanda tangan penggemar EXO ke Instagram, di dalam video tersebut ia berjanji untuk berusaha memenangkan medali emas. Dalam video tersebut, Lydia meminta Kai untuk melakukan sebuah gerakan dari koreografi lagu EXO berjudul 'Crown,' dan Kai bertanya apakah Lydia bisa memenangkan medali emas jika ia melakukannya. Lydia menjawab bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin, lalu Kai tersenyum dan memasang pose.

Video kemudian beralih memperlihatkan Lydia berdiri di podium dengan medali emas melingkar di lehernya, disertai keterangan, "Aku menepati janjiku!"

"Aku berusaha keras untuk menepati janji ini. Sampai jumpa di konser (EXO encore) pada 6-8 November!" tulis Lydia seperti yang dikutip Korea Joongang Daily.

Dedikasi Lydia terhadap EXO juga terlihat jelas saat kompetisi berlangsung. Seragam wushu yang ia kenakan di babak final menampilkan logo EXO di bagian punggungnya.

"Aku sangat menyukai EXO," ujar Lydia kepada surat kabar Hong Kong, Sing Tao Daily.

"Saat kakak perempuanku memberitahu, bahwa ia menggunakan bentuk segi enam sebagai elemen desain (pada seragam tersebut), aku sendiri yang menambahkan logo EXO."

Lydia juga membagikan foto dirinya bersama EXO di Instagram pada bulan Juli, dan menyebut dirinya sebagai penggemar grup tersebut selama 13 tahun.

"Salah satu alasan aku menjadi atlet profesional adalah karena saat masih muda, aku menonton EXO dan berpikir ingin bersinar di atas panggung seperti mereka."

"Terima kasih telah memberi saya motivasi untuk terus berkembang," ujar Lydia kala itu.

Asian Games Aichi-Nagoya 2026 menandai penampilan ketiga Lydia di Asian Games, setelah berkompetisi pada tahun 2018 dan 2023.

Ia juga bertugas sebagai pembawa bendera bagi kontingen Hong Kong, pada upacara pembukaan tahun ini.