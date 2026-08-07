Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Banu Adikara
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04.10 WIB

Perkuat Pembinaan Atlet Berkuda, Hub Indonesia Gelar Merdeka Master 2026

Ilustrasi: Tim mempersiapkan kuda yang akan bertanding dalam cabor berkuda equestrian nomor Dressage Walk Trot. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Tim mempersiapkan kuda yang akan bertanding dalam cabor berkuda equestrian nomor Dressage Walk Trot. (Istimewa)

JawaPos.com – Hub Indonesia kembali menggelar Merdeka Master, kompetisi berkuda terbesar di Indonesia yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ketiga.

Mengusung tajuk Mandiri Merdeka Master 2026, ajang ini akan berlangsung di Hub Indonesia, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 6–16 Agustus 2026.

Kompetisi tersebut akan mempertandingkan dua disiplin utama olahraga berkuda, yakni show jumping dan dressage, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan atlet serta pengembangan ekosistem olahraga berkuda nasional.

Show Director Jupri Mardi mengatakan penyelenggaraan Merdeka Master 2026 merupakan hasil kolaborasi antara Hub Indonesia dengan Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi). Kerja sama tersebut bertujuan menghadirkan kompetisi berstandar nasional yang mampu menjadi wadah pembinaan atlet dari berbagai daerah.

Show Director Jupri Mardi
Show Director Merdeka Master 2026 Jupri Mardi dan dokter hewan berkuda berlisensi FEI (Fédération Équestre Internationale) di Indonesia, drh. Ade Octavian. (Istimewa)
 

Baca Juga:Tampil Dominan, Timnas Indonesia Belum Bisa Bikin Gol Lawan Singapura di Babak Pertama

"Melalui ajang ini kami ingin menghadirkan kompetisi berkuda yang berkualitas sekaligus menjadi ruang pembinaan bagi atlet-atlet Indonesia agar memiliki jam terbang dan kepercayaan diri untuk bersaing di level yang lebih tinggi," ujar Jupri.

Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya, Merdeka Master terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kompetisi berkuda terbesar di Indonesia. Hal itu tercermin dari meningkatnya jumlah peserta, besarnya total hadiah yang diperebutkan, serta durasi penyelenggaraan yang berlangsung selama lebih dari sepekan.

Menurut Jupri, rangkaian pertandingan akan diawali dengan nomor show jumping pada 6–9 Agustus 2026, kemudian dilanjutkan kompetisi dressage pada 14–16 Agustus 2026.

Cabang show jumping tahun ini diikuti 268 atlet dari berbagai daerah di Indonesia dengan total sekitar 1.250 entries yang akan bertanding di berbagai kelas.

Sementara itu, cabang dressage diproyeksikan menghadirkan sekitar 400 entries, sehingga secara keseluruhan Merdeka Master 2026 diperkirakan mencatat sekitar 1.650 entries, menjadikannya salah satu kompetisi berkuda terbesar yang pernah digelar di Indonesia.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
6 Hobi Ini Ternyata Bisa Membentuk Identitas dan Kepribadian Anda, Bukan Sekadar Suka - Image
Lifestyle

6 Hobi Ini Ternyata Bisa Membentuk Identitas dan Kepribadian Anda, Bukan Sekadar Suka

Jumat, 27 Februari 2026 | 18.06 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore