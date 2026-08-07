Perkuat Pembinaan Atlet Berkuda, Hub Indonesia Gelar Merdeka Master 2026

Ilustrasi: Tim mempersiapkan kuda yang akan bertanding dalam cabor berkuda equestrian nomor Dressage Walk Trot. (Istimewa)
JawaPos.com – Hub Indonesia kembali menggelar Merdeka Master, kompetisi berkuda terbesar di Indonesia yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ketiga.
Mengusung tajuk Mandiri Merdeka Master 2026, ajang ini akan berlangsung di Hub Indonesia, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 6–16 Agustus 2026.
Kompetisi tersebut akan mempertandingkan dua disiplin utama olahraga berkuda, yakni show jumping dan dressage, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan atlet serta pengembangan ekosistem olahraga berkuda nasional.
Show Director Jupri Mardi mengatakan penyelenggaraan Merdeka Master 2026 merupakan hasil kolaborasi antara Hub Indonesia dengan Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi). Kerja sama tersebut bertujuan menghadirkan kompetisi berstandar nasional yang mampu menjadi wadah pembinaan atlet dari berbagai daerah.
"Melalui ajang ini kami ingin menghadirkan kompetisi berkuda yang berkualitas sekaligus menjadi ruang pembinaan bagi atlet-atlet Indonesia agar memiliki jam terbang dan kepercayaan diri untuk bersaing di level yang lebih tinggi," ujar Jupri.
Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya, Merdeka Master terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kompetisi berkuda terbesar di Indonesia. Hal itu tercermin dari meningkatnya jumlah peserta, besarnya total hadiah yang diperebutkan, serta durasi penyelenggaraan yang berlangsung selama lebih dari sepekan.
Menurut Jupri, rangkaian pertandingan akan diawali dengan nomor show jumping pada 6–9 Agustus 2026, kemudian dilanjutkan kompetisi dressage pada 14–16 Agustus 2026.
Cabang show jumping tahun ini diikuti 268 atlet dari berbagai daerah di Indonesia dengan total sekitar 1.250 entries yang akan bertanding di berbagai kelas.
Sementara itu, cabang dressage diproyeksikan menghadirkan sekitar 400 entries, sehingga secara keseluruhan Merdeka Master 2026 diperkirakan mencatat sekitar 1.650 entries, menjadikannya salah satu kompetisi berkuda terbesar yang pernah digelar di Indonesia.
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