Tak Ada Timnas Indonesia! Berikut Jadwal Pertandingan Sepak Bola Asian Games 2026

JawaPos.com - Jadwal cabang olahraga (cabor) sepak bola putra di Asian Games 2026, Selasa (22/9) akan dibahas pada artikel ini. Sayangnya, Timnas Indonesia harus absen di gelaran Asian Games edisi kali ini.
Timnas Indonesia harus absen di Asian Games karena perubahan regulasi. Pada aturan terbaru yang disepakati AFC dan Olympic Council of Asia (OCA), hanya kontestan putaran final Piala Asia U-23 2026 saja yang berhak tampil di Asian Games edisi Aichi-Nagoya.
Sementara pada babak kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Timnas Indonesia U-23 asuhan Gerald Vanenburg harus menelan pil pahit setelah hanya mengoleksi empat poin di Grup J di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.
Turnamen cabor sepak bola putra kelompok usia U-23 ini sudah memainkan pertandingan sejak Selasa (15/9) silam. Babak penyisihan grup kini tinggal menyisakan pertandingan pamungkas.
Terdapat tiga laga yang akan digelar pada Selasa (22/9) siang hingga sore WIB. Pada pukul 12.00 WIB, empat kontestan dari Grup C akan memainkan laga penutup mereka di fase grup.
Uzbekistan, peserta yang dipastikan lolos akan menghadapi Vietnam yang masih berusaha lolos dari kejaran Kuwait untuk memperoleh tiket ke babak gugur. Laga ini akan dimainkan di Paloma Mizuho Rugby Stadium, Nagoya.
Uzbekistan memiliki koleksi sempurna, yakni enam poin dari dua laga. Sementara Vietnam mengoleksi empat poin, hasil satu kemenangan dan satu hasil imbang.
Adapun Kuwait, yang baru memiliki satu poin, memainkan partai hidup mati menghadapi tim juru kunci klasemen, Filipina. Laga Filipina versus Kuwait akan dihelat di Asset Minato Soccer Stadium, Nagoya.
Di pukul 17.00 WIB, terdapat satu laga Grup D yang mempertemukan Korea Selatan menghadapi Arab Saudi. Kedua tim sudah memegang tiket ke babak gugur, hanya menentukan siapa yang akan lolos sebagai juara grup dan runner-up.
Berbeda dengan grup lain, Grup D hanya dihuni tiga tim. Penghuni lain, Qatar sudah dipastikan tersingkir setelah takluk 1-4 dari Korea Selatan dan Arab Saudi dengan skor 0-2.
Oleh karenanya, berbekal kemenangan atas Qatar, baik Korea Selatan maupun Arab Saudi sudah mengoleksi tiga poin. Laga ini akan digelar di Paloma Mizuho Rugby Stadium, Nagoya.
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