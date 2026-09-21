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Andika Rachmansyah
Senin, 21 September 2026 | 20.38 WIB

Jadwal Sepak Bola Putri di Asian Games 2026 Hari Ini, Ada Vietnam vs Thailand!

Timnas putri Vietnam akan ditantang Thailand di cabor sepak bola putri Asian Games 2026. (soha.vn) - Image

Timnas putri Vietnam akan ditantang Thailand di cabor sepak bola putri Asian Games 2026. (soha.vn)

JawaPos.com - Cabang olahraga (cabor) sepak bola putri telah memasuki pertandingan terakhir fase grup Asian Games 2026. Berikut jadwal lengkap pertandingan hari ini, Senin (21/9/2026).

Cabor sepak bola putri diikuti oleh 12 tim yang terbagi dalam tiga grup, yakni Grup E, F, dan G. Juara dan runner-up masing-masing grup otomatis mengunci tiket perempat final Asian Games 2026, sementara dua tim lainnya memperebutkan posisi peringkat ketiga terbaik.

Dimulai dari Grup E yang digelar pada pukul 17.30 WIB, Jepang dan Taiwan akan memperebutkan posisi juara grup di Shizuoka Stadium, Fukuroi. Keduanya sama-sama sudah mengantongi enam poin.

Namun cukup berat bagi Taiwan untuk memperebutkan posisi juara grup sebab mereka harus mengejar ketertinggalan defisit empat gol dari Jepang yang kini menghuni juara grup.

Di laga lain, Vietnam dan Thailand sama-sama menjaga asa untuk masuk ke dalam tabel peringkat ketiga terbaik meski peluangnya amat tipis. Dua wakil Asia Tenggara ini sama-sama belum mengantongi satu pun poin selama babak grup dari dua laga yang sudah dilakoni.

Namun demikian, cukup berat bagi Vietnam dan Thailand untuk memelihara peluang lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik sebab mereka memiliki defisit minus sembilan gol. Adapun di pukul 14.00 WIB, kondisi Grup F cukup identik dengan Grup E.

Korea Utara dan Korea Selatan juga akan memperebutkan posisi juara grup di Shizuoka Stadium. Kedua saudara serumpun itu sama-sama memiliki jumlah enam poin dari dua laga sebelumnya.

Sementara Myanmar dan Bangladesh tampaknya hanya akan memainkan laga formalitas di Nagai Stadium, Osaka. Sebab selain belum mengantongi satu pun poin, kedua tim tersebut juga memiliki selisih gol yang cukup memprihatinkan.

Myanmar mengalami defisit minus 13 gol, sedangkan Bangladesh minus 16 gol. Masih di jam yang sama, Grup G menawarkan sajian yang lebih seru.

Editor: Edi Yulianto
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