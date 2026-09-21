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Antara
Senin, 21 September 2026 | 19.16 WIB

Indonesia Kembali Jumpa Taiwan di Asian Games, Lima Bulan Setelah Piala Uber

Ilustrasi bulu tangkis. (Istimewa) - Image

Ilustrasi bulu tangkis. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia kembali bersua Taiwan pada perempat final Asian Games Aichi-Nagoya 2026, lima bulan setelah kedua tim bertarung ketat dalam Piala Uber 2026.

Indonesia ke delapan besar Asian Games setelah menyingkirkan Mongolia 3-0 pada babak 16 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Minggu (20/9), sedangkan Taiwan yang menempati unggulan 3/4 langsung mendapat bye ke perempat final.

"Tim putri memang tidak terlalu diunggulkan tapi kami semua mau menunjukkan kalau kami bisa untuk menyumbang medali. Tapi di satu sisi, kami di dalam tim mencoba untuk nothing to lose, berpikirnya satu pertandingan demi satu pertandingan," kata tunggal putri Putri Kusuma Wardani dilansir dari Antara, Senin. 

Pertemuan ini mengulang duel fase grup Piala Uber di Horsens, Denmark, pada 28 April, ketika Indonesia susah payah menang 3-2 setelah tertinggal 1-2.

Kala itu Putri KW membuka keunggulan Indonesia dengan menundukkan Chiu Pin-Chian.

Taiwan menyamakan kedudukan setelah Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu menaklukkan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan kemudian berbalik unggul setelah Lin Hsiang Ti menundukkan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum lalu menjaga Indonesia setelah melewati pertarungan tiga gim melawan Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun.

Ester Nurumi Tri Wardoyo menjadi pahlawan kemenangan Indonesia setelah mengalahkan Huang Yu-Hsun.

Skuad Indonesia kali ini agak berbeda kerena Ester dan Amallia tidak masuk skuad Asian Games, tetapi Putri, Dhinda, Rachel, Febi, dan Fadia kembali menjadi bagian tim di Aichi-Nagoya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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