CdM Todotua Apresiasi Perak Pertama Asian Games oleh Sumaya

JawaPos.com - Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia Todotua Pasaribu mengapresiasi perjuangan Sumaya yang menyumbangkan medali perak pertama untuk Merah Putih di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.
Dia menyebut raihan satu perak dan empat perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan.
"Hari ini kita cukup surprise. Hari ini dulangan medali yang kita peroleh itu signifikan, satu perak, empat perunggu. Kita cukup surprise dan happy banget,” tutur Todotua seperti dilansir dari Antara.
Tambahan medali pada Minggu datang dari teqball dan karate. Sebelumnya, Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, teqball, dan soft tennis.
Atlet teqball putri Sumaya menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center.
Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar Wai Khin Hnin dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga tiga set dengan skor 12-10, 8-12, 9-12.
Todotua berharap torehan tersebut dapat menjadi awal dari konsistensi Kontingen Indonesia selama Asian Games 2026.
Dia juga melihat sejumlah cabang olahraga mulai memasuki babak perempat final dan semifinal sehingga peluang untuk menambah medali masih terbuka.
“Mudah-mudahan ke depan konsistensi dan ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan. Kita monitor ada pertandingan yang sudah mulai masuk quarter dan semifinal, ini artinya peluang kita untuk mendapatkan medali cukup baik,” kata Todotua Pasaribu.
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