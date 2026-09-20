Asian Games 2026: Tim Bulu Tangkis Indonesia Tembus Perempat Final Beregu Putri

JawaPos.com - Tim bulu tangkis Indonesia mengalahkan Mongolia dengan skor 3-0 dalam pertandingan putaran pertama nomor beregu putri, sekaligus menembus babak perempat final Asian Games 2026 Aichi-Nagoya di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Minggu.

Berdasarkan statistik penyelenggara, laga pertama mempertemukan pertandingan individu antara Putri Kusuma Wardani melawan Enkhlen Tselmeg-Od. Putri berhasil menuntaskan pertandingan dalam dua gim langsung atau 2-0 (21-4, 21-3). Sepanjang pertandingan, lawan tidak berkutik di hadapan atlet putri andalan Indonesia tersebut.

Kemudian, laga kedua mempertemukan ganda putri Indonesia, Rachel Allesya Rose/Febi Setianingrum, kontra Khulangoo Chuluunbat/Enkhjin Ganbat.

Pasangan atlet andalan Tanah Air itu juga dengan leluasa mendulang poin. Tidak ada perlawanan ketat dari wakil Mongolia, sehingga pasangan tersebut menang mudah dua gim langsung atau 2-0 (21-3, 21-7).

Selanjutnya, laga ketiga kembali mempertemukan atlet individu yakni Thalita Ramadhani Wiryawan melawan Sarangua Kherlenbaatar. Laga berjalan dengan cepat, karena Thalita tidak menemui perlawanan berarti dari tunggal putri Mongolia itu. Skor pun berakhir 2-0 (21-3, 21-5).

Ketiga hasil laga itu membawa kemenangan untuk beregu putri Indonesia dan tidak perlu melanjutkan dua laga sisa yaitu ganda putri dan tunggal putri lain.