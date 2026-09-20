Asian Games 2026: Karate Sumbang 1 Perunggu untuk Indonesia

Karateka Sumut Leica Al Humaira Lubis (kiri) melayangkan tendangan kepada karateka Jabar Annisa Rizkia (kanan) saat final kumite perorangan di bawah 68 kilogram putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Gedung Serbaguna Universitas Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (17/9/2024). Karateka Sumut Leica Al Humaira Lubis meraih medali emas setelah menang melawan karateka Jabar Annisa Rizkia. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nz
JawaPos.com - Karate menyumbang satu medali perunggu untuk Indonesia di Asian Games 2026 pada hari pertama pelaksanaan kompetisi cabang olahraga tersebut, Minggu, di Toyohashi Gymnasium, Aichi, Jepang.
Dikutip dari laman penyelenggara, perunggu tersebut datang dari Leica Al Humaira Lubis yang bertanding di nomor kumite +68kg putri.
Pada perebutan medali perunggu, atlet berusia 22 tahun tersebut menumbangkan karateka asal Kyrgyzstan Begimai Orozalieva dengan skor telak 6-1.
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Prestasi tersebut menandai debut apik Leica di Asian Games. Sebelumnya, juga di debutnya, Leica merebut medali emas SEA Games 2025 di nomor yang sama.
Leica sejatinya berpeluang mendapatkan setidak-tidaknya medali perak di Asian Games 2026. Namun, langkah atlet asal Sumatera Utara itu terhenti di semifinal setelah dikalahkan Maneevan Butsuwan dari Thailand dengan skor tipis 3-4.
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Maneevan pada akhirnya mengantongi medali perak lantaran takluk dari wakil Kazakhstan Sofya Berultseva 0-8 di final.
Selain Leica, dua karateka Indonesia yang tampil pada Minggu gagal mendapatkan medali.
Marzella Sekar Damayanti tersingkir di 16 besar nomor kata invidual putri. Dia kalah 1-4 dari wakil Taiwan Hui-hsuan.
Nasib serupa dialami pula oleh Muhammad Tegar Januar yang sebenarnya melaju sampai semifinal nomor kumite -55kg putra.
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