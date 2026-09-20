Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 20 September 2026 | 23.19 WIB

Asian Games 2026: Karate Sumbang 1 Perunggu untuk Indonesia

Karateka Sumut Leica Al Humaira Lubis (kiri) melayangkan tendangan kepada karateka Jabar Annisa Rizkia (kanan) saat final kumite perorangan di bawah 68 kilogram putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Gedung Serbaguna Universitas Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (17/9/2024). Karateka Sumut Leica Al Humaira Lubis meraih medali emas setelah menang melawan karateka Jabar Annisa Rizkia. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nz - Image

Karateka Sumut Leica Al Humaira Lubis (kiri) melayangkan tendangan kepada karateka Jabar Annisa Rizkia (kanan) saat final kumite perorangan di bawah 68 kilogram putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Gedung Serbaguna Universitas Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (17/9/2024). Karateka Sumut Leica Al Humaira Lubis meraih medali emas setelah menang melawan karateka Jabar Annisa Rizkia. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nz

JawaPos.com - Karate menyumbang satu medali perunggu untuk Indonesia di Asian Games 2026 pada hari pertama pelaksanaan kompetisi cabang olahraga tersebut, Minggu, di Toyohashi Gymnasium, Aichi, Jepang.

Dikutip dari laman penyelenggara, perunggu tersebut datang dari Leica Al Humaira Lubis yang bertanding di nomor kumite +68kg putri.

Pada perebutan medali perunggu, atlet berusia 22 tahun tersebut menumbangkan karateka asal Kyrgyzstan Begimai Orozalieva dengan skor telak 6-1.

Prestasi tersebut menandai debut apik Leica di Asian Games. Sebelumnya, juga di debutnya, Leica merebut medali emas SEA Games 2025 di nomor yang sama.

Leica sejatinya berpeluang mendapatkan setidak-tidaknya medali perak di Asian Games 2026. Namun, langkah atlet asal Sumatera Utara itu terhenti di semifinal setelah dikalahkan Maneevan Butsuwan dari Thailand dengan skor tipis 3-4.

Maneevan pada akhirnya mengantongi medali perak lantaran takluk dari wakil Kazakhstan Sofya Berultseva 0-8 di final.

Selain Leica, dua karateka Indonesia yang tampil pada Minggu gagal mendapatkan medali.

Marzella Sekar Damayanti tersingkir di 16 besar nomor kata invidual putri. Dia kalah 1-4 dari wakil Taiwan Hui-hsuan.

Nasib serupa dialami pula oleh Muhammad Tegar Januar yang sebenarnya melaju sampai semifinal nomor kumite -55kg putra.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Timnas Bola Basket Putri Indonesia Lolos ke 8 Besar - Image
Sports

Timnas Bola Basket Putri Indonesia Lolos ke 8 Besar

Minggu, 20 September 2026 | 23.10 WIB

Pesan Erick Thohir untuk Atlet Indonesia di Asian Games 2026: Jaga Fokus dan Semangat Juang - Image
Sports

Pesan Erick Thohir untuk Atlet Indonesia di Asian Games 2026: Jaga Fokus dan Semangat Juang

Minggu, 20 September 2026 | 17.56 WIB

Seraf Naro Sumbang Medali Pertama Indonesia di Asian Games 2026 - Image
Sports

Seraf Naro Sumbang Medali Pertama Indonesia di Asian Games 2026

Minggu, 20 September 2026 | 17.35 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore