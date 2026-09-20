Menpora Erick Thohir Tegaskan Komitmen Presiden dan Target Emas Indonesia di Asian Games 2026

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung kemajuan olahraga nasional di Asian Games 2026.

Menurut dia, dukungan pemerintah terhadap olahraga tidak hanya diarahkan untuk mengejar prestasi. Melainkan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kehormatan bangsa di panggung internasional.

“Presiden Prabowo sangat komit bahwa olahraga ini menjadi hal yang sangat penting untuk bangsa kita. Tidak hanya sebagai duta bangsa, tetapi mencerminkan kedigdayaan,” ujar Menpora Erick dalam keterangannya, Minggu (20/9).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah langkah, salah satunya penguatan program pemusatan latihan nasional (pelatnas).

Program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan skala kejuaraan, mulai dari Olimpiade, Asian Games, hingga SEA Games.

Selain pelatnas, pemerintah juga meningkatkan perhatian terhadap apresiasi bagi atlet yang mampu mengukir prestasi.

Salah satunya melalui pemberian bonus Asian Games 2026 yang kini mencapai Rp 3 miliar.

“Negara hadir untuk mendorong para pejuang bangsa, pahlawan bangsa, untuk terus memastikan banyaknya bendera Merah Putih berkibar,” tegas Menpora Erick.