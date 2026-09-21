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Antara
Senin, 21 September 2026 | 14.43 WIB

MLSC Jakarta Raya Hadirkan Juara Baru, Muhammadiyah Sapen Masih Dominasi KU-12 di Yogyakarta

Pertandingan final MLSC Jakarta Raya Seri 1 2026/2027 KU-10, SDN Gedong 03 mengalahkan UPTD SDN Mampang 1 di Kingkong Soccer Arena, Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (20/9). (Istimewa) - Image

Pertandingan final MLSC Jakarta Raya Seri 1 2026/2027 KU-10, SDN Gedong 03 mengalahkan UPTD SDN Mampang 1 di Kingkong Soccer Arena, Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (20/9). (Istimewa)

JawaPos.com - MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Jakarta Raya dan Jogjakarta Seri 1 2026 - 2027 menyelesaikan partai puncak pada Minggu (20/9).

Di Jakarta, SDN Gedong 03 (KU 10) dan SDN Cipayung 02 (KU 12) berhasil menjadi juara.

Sementara untuk regional Yogyakarta, SD Tarakanita Bumijo I jadi juara baru di KU 10, sedangkan SD Muhammadiyah Sapen kembali sukses meraih podium tertinggi KU-12 dalam turnamen yang diinisiasi Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife tersebut.

Dilansir dari Antara, MLSC Jakarta Raya Seri 1 2026 - 2027 diikuti 1.928 atlet dari 111 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Total, ada 53 tim yang berpartisipasi di KU 10 dan 123 tim KU 12 yang bertanding di Lapangan Bola Brigif 1 dan Kingkong Soccer Arena, Jakarta Timur.

Pada partai final kelompok umur 10, SDN Gedong 03 keluar menjadi juara setelah mengalahkan UPTD SDN Mampang 1 dengan skor telak 3-0.

Di babak pertama, SDN Gedong 03 sukses membukukan dua gol lewat penyerang andalan mereka, Keenar melalui eksekusi penalti di menit ke-10 dan akselerasi melewati dua pemain belakang lawan sebelum mencatatkan brace di menit ke-15.

Satu gol tambahan untuk SDN Gedong 03 terjadi di babak kedua lewat kaki Neha Rayadinata memanfaatkan kemelut di depan gawang UPTD SDN Mampang 1 yang dikawal Adynda Kaysha Alazizah.

Sementara itu, SDN Cipayung 02 berhasil menjadi juara pada kelompok umur 12 setelah mengalahkan SDN Kebayoran Lama Selatan 19 melalui drama adu tendangan penalti seusai waktu normal berkesudahan dengan skor 2-2.

Di babak babak adu penalti, empat penendang dari SDN Cipayung 02 sukses menuntaskan tugasnya dengan sempurna.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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