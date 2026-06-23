MLSC All-Stars 2026 Pertemukan 12 Tim Terbaik, Duel Surabaya vs Jakarta Curi Perhatian

JawaPos.com – Panggung puncak pembinaan sepak bola putri usia dini di Indonesia kembali digelar. Sebanyak 12 tim terbaik dari 12 kota akan bersaing memperebutkan gelar juara MilkLife Soccer Challenge (MLSC) All-Stars 2026 yang berlangsung di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, pada 23-28 Juni.

Ajang ini mempertemukan para pemain terbaik hasil seleksi sepanjang musim kompetisi MLSC 2026. Tak sekadar berburu trofi, turnamen tersebut menjadi arena pembuktian kualitas sekaligus mental bertanding para talenta muda sepak bola putri Indonesia.

“Ini merupakan puncak dari komitmen kami dalam mengawal ekosistem sepak bola putri usia dini di Indonesia. Setelah menyaring ribuan talenta berbakat dari berbagai kota, kami membawa para calon srikandi terbaik ini ke panggung All-Star di Kudus dengan satu tujuan besar, yaitu mematangkan mental juara dan mempersiapkan mereka menjadi fondasi masa depan Tim Nasional Putri Indonesia,” ujar Program Director MilkLife Soccer Challenge Teddy Tjahjono.

Persaingan tahun ini diprediksi lebih ketat. Selain jumlah peserta bertambah menjadi 12 tim, format pertandingan juga mengalami peningkatan dari 7 lawan 7 menjadi 9 lawan 9. Durasi pertandingan diperpanjang menjadi 2x20 menit untuk mendekatkan para pemain pada atmosfer kompetisi yang lebih kompetitif.

Dari hasil undian grup, Surabaya menghadapi tantangan berat. Tim Kota Pahlawan tergabung di Grup A bersama Jakarta, Malang, dan Samarinda. Jakarta menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan, sementara Malang dan Samarinda berstatus pendatang baru yang berpotensi menghadirkan kejutan.

Pelatih Kepala All-Stars Surabaya Sai Dong mengaku optimistis meski harus menghadapi lawan-lawan tangguh sejak fase grup. “Kami selalu optimis, kami percaya anak-anak berproses dengan baik menghadapi pertandingan ini. Tahun lalu kita belajar, kalah adu penalti lebih ke masalah mental, jadi saya persiapkan anak-anak untuk menghadapi segala situasi,” katanya.

Menurut dia, aspek mental menjadi fokus utama persiapan tim. Sebab, kualitas teknis antartim dinilai semakin merata dibanding edisi sebelumnya. “Peta persaingan di Grup A menarik, karena ada Jakarta yang kita dengar cukup luar biasa. Tapi di sini kita akan menikmati pertandingan. Kami terus memompa agar anak-anak tetap semangat,” tambahnya.

Semangat serupa disampaikan kapten tim Surabaya Locita Olahnismara Waranggani. Penyerang bernomor punggung 10 itu menegaskan timnya siap menghadapi siapa pun lawan yang akan dihadapi. “Persiapannya cukup, mental kuat, dan tidak takut dengan lawan yang postur-posturnya lebih gede. Ada dua tim pendatang baru juga yang kekuatannya seperti apa kita belum tahu, tapi kita harus siap. Karena semangat kami, 'Suroboyo wani maju, wani mbuktino mental juara!',” ujarnya.